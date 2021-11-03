M ile başlayan kız isimleri nelerdir? M harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi M olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Mathilda 2- Matt 3- Matthew 4- Michael 5- Mike

M ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Mısra

2- Mehtap

3- Meltem

4- Melahat

5- Mizgin

6- Müzeyyen

7- Melda

8- Melis

9- Mahire

10- Melisa

11- Miray

12- Masal

M Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Mısra:

Manzum eserlerde yazılan satırlardan her birine mısra adı verilir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2500 kişi Mısra ismini taşıyor.

2- Mehtap:

Farsçada Meh ay, tab ise ışık anlamına gelir. Yakamoz ile yakın anlamlı olan Mehtap ismi de ay ışığı demektir.

3- Meltem:

Bazı bölgelerde, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında denizden karaya doğru esen ılık rüzgara Meltem adı verilir. Meltem ismi, ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerin başında geliyor. 2021 verilerine göre bu ismi kullanan kişi sayısı: 34.000

4- Melahat:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Melahat, yüz güzelliği anlamına gelir.

5- Mizgin:

Mizgin isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Güler yüzlü, hoşsohbet

İkinci Anlamı: Yardımsever, fedakar, anaç

6- Müzeyyen:

Müzeyyen ismi Arapça bir kelime olan ''zeyn'' kökünden türetilmiştir. Zeyn süs anlamına gelirken Müzeyyen de süslenmiş, hazırlanmış anlamlarına gelir.

7- Melda:

Ülkemizde yaklaşık olarak 7 bin kişinin taşıdığı Melda ismi, genç, tecrübesiz ve körpe anlamına gelir.

8- Melis:

Dilimize Rumcadan geçmiş olan Melis ismi, 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren yaygın olarak kullanılıyor. Melis, hem hoş, latif, çekici kadın hem de yüce ve ulu anlamına gelir.

9- Mahire:

Mahir isminden türetilmiş olan Mahire, bir işi yapma kabiliyeti, başarı ve yetenek demektir.

10- Melisa:

Melisa, oğul otunun diğer adıdır. Ülkemizde yaklaşık olarak 25 bin kişi Melisa ismini taşıyor.

11- Miray:

Türkiye'de yaklaşık 51 bin kişinin taşıdığı Miray ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Miray, hem seçkin ve lider hem de ayın ilk günleri manasına gelir.

12- Masal:

Genellikle ders ve öğüt vermek amacıyla yazılmış olan nesir türündeki eserlere masal adı verilir.