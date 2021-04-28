Limon Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Limon Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Limon yağının kullanım alanı oldukça geniştir. Her evde bulunması gereken limon yağı, evlerde temizlik için de kullanılabilir. Bunun yanında yoğun stres altında çalışanlar da stresten uzaklaşmak için limon yağını kullanabilirler.

Limon Yağı Nedir?

Limon yağı, limon kabuğundan elde edilen bir yağ türüdür. C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon yağı, kozmetik sektöründe de çok sık kullanılıyor. Cilt temizleme özelliği bulunan limon yağı, cildin ölü hücrelerden temizlenmesini sağlar. Pek çok faydası olan limon yağı, günümüzde popülerliğini giderek arttırıyor.

Limon Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Limon yağı, limon kabuğunun limon kabuklarının soğuk pres ismi verilen yöntem ile sıkılmasıyla elde edilir.

Limon Yağı Ne İşe Yarar?

Limon yağı, küçük yara ve aknelerin oluşumunu önemli ölçüde önler. Limon yağı, aynı zamanda çok iyi bir temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor. Limon yağı, yemek içine konarak ya da temizlik malzemesi olarak sıkça kullanılıyor. Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce suyun içine birkaç damla limon yağı damlatarak mikropların ölmesini sağlayabilirsiniz. Limon yağı, daha zinde olmanızı ve yorgunluğun azalmasını sağlar. Birkaç damla limon yağını damlatıp koklayarak zihninizin daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Limon Yağı Neye İyi Gelir?

Limon yağı, öksürük kesici olmasının yanı sıra böcek tedavisinde de sıkça kullanılıyor. Limon yağı, nefes tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur. Göğüs bölgesine bir pamuk yardımı ile bir miktar limon yağı sürerek rahat nefes alabilirsiniz. Çay içine iki damla limon yağı damlatarak boğaz ağrısını önleyebilirsiniz. Aynı zamanda limon yağının sindirimi düzenlemeye yardımcı olduğu da biliniyor. Limon yağını su ile seyrelterek tükettiğiniz zaman tansiyonun düzenlenmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda burun kanamalarının durdurulmasını sağlar. Kanın hızlı bir şekilde pıhtılaşmasını sağlarken yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Limon Yağı Faydaları

Limon yağı, diş sağlığı açısından oldukça önemlidir. Limon yağı diş eti hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Ağız kokusu gibi istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.

İltihaplı bademcikleri tedavi eder.

Nefes tıkanıklığı sorunu olan kişilerin daha rahat nefes almasını sağlamak ve nefesini düzenlemek için limon yağı kullanılabilir.

Limon yağı, cilt lekeleri için de kullanılıyor. Limon yağı, sivilcelerin kurumasına yardımcı olur. Ama direkt olarak limon yağını yüze sürmemek ve önce seyreltmek gerekir.

Ciltte meydana gelen enfeksiyonların geçirilmesinde oldukça etkilidir.

Tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olur.

Burun kanamasını durdurmaya yardımcı olur.

Boğaz ağrısının hafifletilmesinde oldukça etkilidir.

Kanın hızlı bir şekilde pıhtılaşmasına ve yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Hamilelerde sabah bulantısını giderir.

Öksürüğün geçirilmesinde oldukça etkilidir.

Kanı temizler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Ağız içinde oluşan yaraların iyileşmesini sağlar ve ağız kokusunu giderir.

Vücudun arındırılmasını ve kanın temizlenmesini sağlar.

Stres, depresyon ve duygu durum bozukluğunun giderilmesini sağlar.

Cilt kırışıklıklarının ve cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

Cildi sıkılaştırır, sarkmayı önler.

Limon Yağı Nasıl Kullanılır? Limon Yağı Kullanımı

Limon yağı, zeytinyağı ile karıştırılarak cilde ve saça uygulanabilir. Cilt ya da saç için uygulanacağı zaman kozmetik ürünlerin içine birkaç damla eklenebilir. Aynı zamanda yemeklere konularak da kullanılabilir. Direkt olarak limon yağını cilde uygulamamak gerekir.