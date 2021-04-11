Lavanta Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Lavanta Kürü Faydaları Ve Tarifi

Lavanta oldukça faydalı bir bitkidir. Hasadı yapılarak çiçeklerinden pek çok şey elde edilebilmektedir. Lavantadan en çok kür olarak faydalanılmaktadır. Lavanta kürü oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Lavanta kürünün insan sağlığı için de pek çok faydası bulunmaktadır.



Lavanta Kürü Nedir?



Özellikle Türkiye'de Akdeniz, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca gibi yerlerde bolca yetiştirilerek hasadı yapılan lavantanın özel bir karışımla kullanımına lavanta kürü adı verilmektedir. Lavantanın kürü ile tüketilebilir hale getirilmesi bazı hastalıkların önüne geçilebilir ve bazı hastalıkların tedavisinde alternatif olarak kullanılmaktadır.



Lavanta Kürü Ne İşe Yarar?



Lavanta kürü doru bir şekilde tüketilmesi ile sağlığa oldukça büyük katkılar sunan bitkisel bir karışımdır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirecek etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra saçlara, sindirim sistemine ve enfeksiyonlara da oldukça önemli etkisi bulunmaktadır.



Lavanta Kürü Neye İyi Gelir?



Lavanta kürünün pek çok hastalığa iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle de doktorların kontrolünde bazı hastalıklarda tıbbi olarak yardımcı bir alternatif olarak da tercih edilmektedir. Lavanta kürü karaciğerlere direkt olarak etki etmektedir. Bu nedenle karaciğer yağlanmalarına iyi gelmektedir.



Özellikle karaciğer problemleri yaşayan insanlara alternatif olarak önerilmektedir. Ayrıca karaciğerde oluşan Hepatit B virüsünü de ortadan kaldırmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen bir etkisi bulunmaktadır. Bağırsak problemlerinde de hızlandırıcı bir gıda takviyesi olarak kullanılabilir.



Lavanta Kürü Nasıl Yapılır? Lavanta Kürü Tarifi



Lavanta kürünün hazırlanması oldukça kolaydır. Doğru bir tarif ve zamanlama ile lavanta kürü hazırlanabilir. Lavanta kürü aslında lavantanın demlenmesi durumuna verilen isimdir. Doğal bitkilerin demlenmesi onları başlı başına bir karışım haline getirmeye yeterlidir. Çünkü doğada bulunan çiçekler ve özler birçok vitamine sahiptir.



Lavanta kürünün hazırlanması ise 1,5 - 2 su bardağı temiz suyu kaynatılarak içerisine lavanta çiçekleri konulmalıdır. Bu durumun ardından 7 dakika kadar yani özü çıkana kadar kaynamaya bırakılmalıdır. Ardından su kapatılarak demlemeye bırakılmalıdır. Demlenme ise çiçeklerin dibe çekmesi ve suyun morumsu bir renk alması ile anlaşılabilir. Bu tarif suyu ile de cilde ve saça uygulanabilir. Lavanta kürünün ılık olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda lavanta kürü; bal, limon ve şeker ile de tüketilebilir.



Lavanta Kürü Faydaları



Lavanta kürünün pek çok duruma faydalı olduğu bilinmektedir. Pek çok bilimsel kaynakta lavantanın faydalı olduğu ortaya konarak kullanım dozları arttırılmadan tüketilmesi önerilmektedir. Lavanta kürü saçların ihtiyacı olan nemi ve vitaminleri sağlar. Saç dökülmesinin de önüne lavanta kürü ile geçilebilir. Lavanta kürü hoş kokusu ile beyindeki duyuları harekete geçirir ve olumlu bir etki yaratır. Stresin önüne geçerek depresyon durumlarının yaşanmasını engeller. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaşayan insanların lavanta kürü kullanması tavsiye edilmektedir. Kan basıncını ve kan şekerini dengeler. Sivilce, cilt lekesi ve siyah noktaları yok eder. Cildin gençleşmesine yardımcı olur. Enfeksiyon ve hastalıklara karşı bağışıklık güçlendirici bir etkiye sahiptir.



Lavanta Kürü Kullanımı



Lavanta kürü çay olarak içilebildiği gibi saçlara da sürülebilmektedir. Bunun yanı sıra ciltteki bazı rahatsızlıkların giderilmesi için lavanta kürünün kullanımı bölgeye tatbik edilmesi ile de kullanımı sağlanabilmektedir. Lavanta kürünün kurumuş olan yaprakları hoş kokusu ile odalarda kalorifer ve sobaların üzerine konularak da temiz oksijenin sağlanması için kullanılabilir. Özellikle hoş kokusu rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.