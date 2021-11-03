Lastik hava basıncı kaç günde bir kontrol edilmelidir? Lastik havası az ya da fazla olursa ne olur

Lastik hava basıncı mevcut aracın ağırlığına, aynı zamanda ağırlık dengesine ve en önemlisi de lastik boyutlarına göre değişkenlik gösterebilen bir durumdur. En sağlıklısı ise fabrikanın önermiş olduğu verilerdir.

Lastik Hava Basıncı Nasıl Olmalıdır?

Lastiklerin hava basıncı durumu tartışmalı olan konulardan bir tanesidir. Ön ve arka lastiklerdeki basınç değerlerinin yük durumuna göre birbirlerinden farklı olması gerekmektedir. Yük durumu haricinde farklı etkenler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi aracın yük dağılımıdır. Bu kapsamda önden çekişli olan otomobillerin genel itibari ile yük dağılımı öndedir ve bu durum ön lastiklerin basıncının arkadaki lastiklere kıyasla çok daha yüksek olması gerektiğine işaret etmektedir. Arkadan itişli olan araçlarda hayat bulabilen %50- % 50 yük dağılımları aracın içindeki yolcu sayısına önem vermeye sebep olmaktadır. Arkadan itişli araçlarda genel itibari ile arka ve ön lastik hava basıncın Psi değerleri birbirlerine yakın olmaktadır. Önden çekişli araçlarda yük dağılımı, ön takım, motor, alt takım ve pek çoğu ön tarafta bulunduğu için öndeki iki lastik hava basıncının arka lastiklere göre daha fazla olması gerekmektedir.

Lastik Hava basıncı Kaç Günde Bir Kontrol Edilmelidir?

Aracın lastiklerini araç veya lastik üreticisi tarafından belirlenmiş olan basınç değerine kadar şişirilmesi gerekmektedir. Bu değer ise servis ve yük koşullarına bağlı şekilde değişmektedir. Belirtilen basınç değeri her zaman soğuk lastik değeridir ve bahsedilen değerin altına düşmesine izin verilmemesi gerekmektedir.

Sürüşün ısıyı yükseltmesi nedeni ile sıcak lastiklerin içerisindeki basınç çok daha yüksek olacaktır. Bundan dolayı hiçbir zaman sıcak lastiklerin içerisindeki basıncın düşürülmemesi gerekmektedir. Bunun sebebi, bu lastikler soğudukları zaman basınçları da asgari lastik basıncının altına düşebilmektedir.

Lastik basıncı, var ise yedek lastikler olmak üzere her 14 günde bir kez kontrol edilerek ayarlanmalıdır. İlave yükler nedeni ile lastik basınçlarının şartnameye bakılarak artırılması gerekebileceğinden özellikle de uzun bir tatile ya da seyahate çıkılmasından önce lastik basınçlarının kontrol edilip ayarlanması önem arz etmektedir.

Lastik Hava Basıncını Fazla Şişirmenin Etkisi Nedir?

Lastik hava basıncının fazla şişirilmiş olması pek çok olumsuz özelliklere neden olabilmektedir. Aşırı düzeyde şişirilmiş olan lastikler ile sürüşün aşağıdaki durumlara karşı etkisi olumsuz olmaktadır:

Sürüş konforu

Yön dengesinin sağlanması

Özellikle hızlı bir şekilde girilen virajlarda, aracın yol tutuş karakteristiği

Düzensiz olarak aşınma

Şeklinde ifade edilmektedir.

Lastik Hava Basıncını Az Şişirmenin Etkisi Nedir?

Lastik hava basıncının az şişirilmesi sonucunda çeşitli riskler ortaya çıkabilmektedir. Yetersiz bir şekilde şişirilmiş lastikler ile sürüşün aşağıdaki durumlara etkisi olumsuz olmaktadır:

Direksiyon tepkisi

Yön dengesinin sağlanmasında ortaya çıkan olumsuzluklar

Güvenli sürüşün riske girmesi bir başka ifade ile viraj dönerken lastiklerin janttan çıkması

Ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar, bir başka deyiş ile daha çok yakıt tüketimi, daha az mesafenin kat edilmesi

Düzensiz aşınma

Lastik dayanıklılığı

Yetersiz şişirme, esasen lastik yanak iç taraflarının hasar görmesine sebep olabilmektedir. Bu durum ise lastiğin bozulmasına ve hatta parçalanmasına sebep olabilmektedir. Gizli lastik hasarları da lastik basıncını ayarlama sureti ile düzeltilmemektedir.

Lastik Basınç Ayarı Nedir?

Türkiye'de lastik basıncı ayarı kapsamında genelde psi değeri kullanılmaktadır. 1bar 14.50 psi şeklinde ifade edilmektedir. Araç kapısı içinde kaç bar yazılıysa bu sayı psi değeri ile çarpılmaktadır. Lastiklerin dört tanesine de aynı değerde olan bir havanın basılması gerekmektedir.