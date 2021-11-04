L ile başlayan erkek isimleri nelerdir? L harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

L harfi ile başlayan birçok erkek ismi bulunmaktadır. Dünyaya yeni gelen çocukları için isim arayan kişiler için L harfi ile başlayan çocuk isimleri koymak isteyenlere özel kolaylaştırıcı bir liste olabilir.

L İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

Lütfü

Levent

Lut

Lemi

Levin

Ledün

Latif

Layık

Lebip

Lami

Lala

Lamih

Lahit

Laçin

Lavani

Lokman

Lezgin

Lutfullah

Lehatin

Levne

Lebib

Lavik

Lider

Livin

Lütufkar

Lavekar

Levniz

Lütfü: İyilik ve güzellikle ilgili manasına gelen bir isim olarak bilinmektedir.

Levent: Osmanlı donanmasında görev yapan asker olarak bilinir. Aynı zamanda yakışıklı ve boylu poslu erkek manasına da gelmektedir.

Lut: Lut kavmine gönderildiğine inanılan peygamber olarak bilinmektedir.

Lemi: Parlak ve parıldayan manasına gelmekte olan bir isimdir.

Levin: Renk ve boya manasında kullanılan Arapça bir kelime olarak bilinmektedir.

Ledün: Tanrı katı anlamına gelen bir isimdir.

Latif: Yumuşak, hoş bir güzelliği olan manasına gelen bir isim olarak kullanılmaktadır.

Layık: Hak eden, yaraşır ve uygun manasına gelmekte olan bir isimdir.

Lebip: Akıllı, zeki ve uyanık anlamında kullanılan bir isim olarak bilinmektedir.

Lami: Parıldayan, parıltılı ve parlak manasına gelen bir isimdir.

Lala: Osmanlı döneminde çocuğun bakımıyla ilgilenen kişi olarak ifade edilebilir.

Lamih: Parlayan ve parlak manasında kullanılan bir isimdir.

Lahit: Taştan veya mermerden oyulan bir mezar anlamına gelmektedir. Ancak erkek çocuklarına isim olarak da verilmektedir.

Laçin: Atmaca ve doğan anlamında kullanılan bir isim olarak bilinmektedir.

Lavani: Gençlik ve tazelik demektir.

Lokman: Eski zamanlarda bir doktor anlamına gelir.

Lezgin: Hızlı ve aceleci manasına gelmekte olan bir kelimedir.

Lutfullah: Allah'ın lütfu anlamına gelen bir isimdir.

Lehatin: Şans ve talih anlamında kullanılan bir isimdir.

Levne: Renkler ve türler anlamına gelmektedir.

Lebib: Akıllı ve zeki anlamına gelmektedir.

Lavik: Destan anlamında kullanılan bir isimdir.

Lider: Şef ve önder anlamında bir kelime olarak bilinmektedir.

Livin: Devinim ve hareket olarak bilinmekte olan bir isimdir.

Lütufkar: Hoşgörülü ve iyi davranan kişi anlamına gelen bir isimdir.

Lavekar: İstekli, hevesli ve arzulu anlamında kullanılmakta olan bir isim olduğu bilinmektedir.

Levniz: İkinci yüz anlamına gelmektedir.