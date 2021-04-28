Kudret Narı Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kudret Narı Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kudret narı, kabakgiller ailesine ait, tropikal bir meyve türüdür. Genellikle ilaç ve gıda sektöründe tercih edilen bu meyve içeriğindeki besleyicilik ve şifa özelliği sayesinde günümüzde popüler bir değer kazanmıştır.

Kudret Narı Yağı Nedir?

Kudret narının meyvesinden edilen yağa kudret narı yağı adı verilir. Bu yağ içeriğinde bulunan mineral, lif ve vitamin bakımından besleyici bir yağdır. Özellikle hastalık önlemede şifa kaynağı olan kudret narı yağının üretiminde kudret narı bitkisinden faydalanılır. İnsan sağlığı olumlu yönde etkileyen tüm bileşenleri içeriğinde barınan bu yağdan kozmetik ve cilt sağlığı gibi alanlarda da faydalanılır. Kudret narı yağının üretim sahaları oldukça geniştir. Son yıllarda bu yağın tüketim sıklığının artmasıyla markalarda kendilerine bu pazarda yer edinme fırsatı bulmuştur. Katkı maddesi içeren kudret narı yağlarının da bulunabildiği sektörde doğru ürün tercih etmek oldukça önemlidir.

Kudret Narı Yağı Nasıl Yapılır?

Sarı ve turuncu rengine sahip olgunlaşmış yapraklarından kırmızı parlak renkli ve etki tohumlar veren kudret narı yağının yapım sürecinde öncelikle çekirdeklerinden ayırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra kalan kısmı zeytinyağından bekletilir. Zeytinyağının soğuk sıkım olması gerekir. Elde edilen meyvenin acı olan suyu çıkartıldıktan sonra işlem tamamlanmış olur.

Kudret Narı Yağı Neye İyi Gelir?

Kudret narının yağının içeriğinde yüksek miktar C vitamini ve lif bulunur. İnsan sağlığı için oldukça faydalı olan bu yağ zengin besin içeriği sayesinde de pek çok hastalığı tedavi etmektedir. Yağın en önemli faydası sindirim sistemi fonksiyonlarına yöneliktir. Kabızlık problemine karşı rahatlıkla gıdalara dökülerek kullanılabilir.

Bağırsak ve mide kökenli hastalıkların tedavisinde bakteri üremesini engelleyen bir yağ çeşididir.

Ciltte oluşan yanıklar, yara izleri, akne ve sivilceler üzerine sürülerek kullanılması oluşan bölgede kalıcı iyileşme sağlar. Bu anlamda cilt hastalıklarının tedavisinde de tercih edilebilir.

Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda vücut direncini arttırır ve hastalığa yakalanma riskini minimal seviyeye indirir.

Egzama ve sedef hastalıklarının tedavilerinde kullanılır.

Lutein ve likopen içermesi nedeniyle tümör ve kanser gibi hastalıklara karşı büyümeyi engelleyici faydaları bulunur. Ayrıca kanser hücrelerinin artmasına da engel olur.

Diyabet hastalarında vücuttaki şeker oranını dengeleyici etki sağlar.

Kadınlarda üreme sistemine bağlı hastalıkların tedavisi için tercih edilir, enfeksiyonları engeller, iltihapları kurutur.

Saçlarda parlaklık ve saç dökülmesi problemine karşı çözüm üretici etki sağlar.

Kilo problemi yaşayan kişilere de önerilen bir yağdır. Yağ yakım sürecini hızlandırır.

Özellikle ayak mantarında tedaviyi destekleme amacıyla kullanılabilen bir yağdır.

Kudret Narı Yağı Faydaları

Kudret narı yağı faydaları hem vücut direncini arttırma hem de sindirim sistemi faaliyetlerini düzenleme ve tedavi etmede oldukça etkilidir. Aynı zamanda cilt hastalıkları, kanser, diyabet, üreme sistemi hastalıkları, egzama, sedef vb. hastalıklarda da kudret narı yağının destekleyici etkisinden faydalanılır.

Kudret Narı Yağı Kullanımı

Kudret narı yağının kullanımı kullanılma amacına göre değişir. Genellikle kahvaltı öncesi bir çay kaşığı şeklinde tüketilmektedir. Ürünün doğru ölçüde kullanılması gerekir. Tercihe göre besinlerin üzerine de belirtilen ölçüde dökülebilir. Cilt hastalıklarında problemin oluştuğu bölgeye sürülerek kullanılır.