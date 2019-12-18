Kübra isminin anlamı nedir? Kübra ne demek?

Kübra ismi, en büyük, büyük olan, daha büyük (Ekber’in müennesi) anlamına gelmektedir. TDK sözlüğüne göre Kübra ne demek?

TDK sözlüğünde Kübra ismi açıkça belirtilmemektedir.

Kübra İsminin Özellikleri

Kübra isminin anlamı ile birlikte harflerin taşıdığı özellikleri de sahibine kazandırmaktadır.

Hayatında başarılı olan, çevresinde tanınan bir kişiliğe sahiptir. Aceleci olmayan yapısı ile işlerini yavaş ve sindirerek yapma özelliği bulunmaktadır. Umudunu kaybetmeyen ve ön sezileri çok güçlü olan bir yapısı vardır. Kararsızlık yaşamının bir parçası haline gelmektedir. Olaylara ve çevresine karşı algısı oldukça yüksektir. Mantıklı düşünme yetisi gelişmiştir.

Kübra İsmi Kur'an-ı Kerimde Geçiyor mu?

Kur'an-ı Kerimde de geçen Kübra isminin kökeni Arapçadır. Hz. Muhammed (s.a.v)'in ilk eşinin adı Haticetü’l-Kübra' dır.