Koronavirüs nedeniyle işin durması halinde iş sözleşmesinin durumu ne olur?

İşveren bütün tedbirleri almasına rağmen koronavirüsün ülke genelinde bütünen yaygınlaşması ve tedbirlerin yetersiz kalması yahut bir karantina kararı, sokağa çıkma yasağı verilmesi ve işin bu anlamda durması halinde iş sözleşmesinin akıbeti ne olacaktır?

İş Kanunu Madde 24 fıkra 3’te ‘’Zorlayıcı Sebepler’’ başlığı altında işçi yönünden zorunlu sebeple haklı fesih, Madde 25 fıkra 3’te ise yine ‘’Zorlayıcı Sebepler’’ başlığı altında işveren yönünden zorlayıcı sebeple haklı fesih hüküm altına alınmıştır.

Madde 24/3 uyarınca ‘’İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa’’ işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilir. Diğer taraftan işveren de madde 25/3 uyarınca, ‘’İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak işverenin bu madde kapsamında fesih hakkını kullanması yalnızca ihbar tazminatı ödemesine engel olmakta olup işçiye kıdem tazminatını yine ödemek zorundadır.