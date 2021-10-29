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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Korece Erkek İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri

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Korece Erkek İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri

Dünya üzerinde birçok ülke ve bu ülkelere ait farklı diller bulunmaktadır. Her bir ülke de ise o ülkenin diline ait isimler bulunur. Yani o ülke de hangi dil konuşulursa çocuğa o dile ait isimler verilir. Kore, dünya üzerinde önemli ülkelerden biridir. Peki Korece erkek isimleri ve anlamları nelerdir? En çok kullanılan popüler Kore erkek isimleri hangileridir tüm detayları ile derledik.

 Dünya üzerinde hangi ülke olursa olsun erkek ve kız isimleri büyük çoğunlukla farklıdır. Bazen her iki cinste de kullanılan isimlerle karşılaşabiliriz ancak bu nadir bir durumdur. İsimlerin kız ve erkek olarak ayrılmasının temel sebebi ise ilk duyulmada cinsiyetin ayırt edilebilmesidir. Bu durum Korece isimler için de geçerlidir. 

 Korece Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir? 

 Korece, yüzlerce erkek ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin her biri tabi ki çok özeldir. Ancak isimlerin anlamlarını bilmek o ismin daha özel olmasını sağlar. Bu yüzden araştırma yaparken yalnızca isimlere

 değil anlamlarına da bakmak gerekir. Sizler için Korece erkek isimleri ve anlamlarını aşağıda derledik;

 Bae- İlham

 Chin- Ho- Değerli, iyi olan

 Dae- hyun- Muhteşem, onurlu

 Dae- ho- Muhteşem, iyilik

 Dae- jung- Asil, onurlu

 Chung- hee- Erdemli, dürüst

 Dong- min- Becerikli

 Do- ho- İyilik

 Dong- paz- İyilik

 Hyo- Ailevi görev

 Duk- young- Erdemli

 Hyun- su- Uzun ömür

 Hyun- shik- Bilge

 Kang- dae- Büyük

 Kwan- Güçlü

 Kwang- ho- İyilik

 Kyu- bok- Normal, standart

 Kyu- bong- Önemli

 Min- ho- Parlak

 Min- ki- Dinç

 Mun- hee- Eğitimli

 Myung- dae- Zeki

 Nam- kyu- güney

 Sang- ki- Merhamet

 Sang- kyu- Yardım

 Sang- min- Yardım

 Shin- İnanç

 Suk- chul- Dayanıklı

 Tae- hyun- Onurlu

 Eunji- Hayatta başarılı olan

 Yong- sook- Saf

 Young- ho- Refah

 Young- il- Sonsuz

 Young- jae- Saygı

 Tacitus- Sessiz

 Man- shik- Kök salmış

 Young- ja- Ebedi

 Young- min- İstihbarat

 Young- nam- Sonsuzluk

 Chul- Sert metal

 Gi- Ruh ve enerji

 Haneul- Cennet

 Joon- Yakışıklı, olağanüstü yetenekleri olan

 Hoon- Başarı

 Jae- Yetenek

 Kwang- Vahşi

 Kang- dae- Güçlü

 Woo- Koruma

 Suk- Mücevher

 Hoo- Cömert

 Baek- hyeon- Erdemli kardeş

 Beom seok- Kaya deseni

 Bitgaram- Hafif nehir

 Bong- Efsanevi bir kuş

 Ki- Ortaya çıkan

 Da- Ulaşmak

 Dae- Harika olan şey

 ji- Bilgelik

 Chul- Sert

 Haniel- Cennet

 Iseul- Çiğ

 Xenon- Yabancı kişi

 Xander- İnsan savunucusu

 Vada- Bilgelik

 Tadeas- Havalı

 In- su- Bilgeliği korumak 

 En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri 

 Her dilde ve ülkede olduğu gibi Kore'de de yaygın olarak kullanılan popüler isimler bulunmaktadır. Bu isimler, diğer erkek isimlerine nazaran daha fazla erkek çocuklara verilmektedir. Bizde sizler için en çok kullanılan ve popüler olan erkek isimlerini aşağıda sıraladık;

 Byungchul

 Min joon

 Daehyun

 Dohyun

 Donghae

 Donghyun

 Dongwon

 Doyoon

 Gunwoo

 Gyungho

 Hajoon

 Joon seo

 Joon hyuk

 Hyunjoon

 Jaehyun

 Jae young

 Min sung

 Jung Woo

 Woo jin

 Jiho

 Cihoon

 Jinho

 Jisub

 Jiwon

 Min gyu

 Junghoo

 Junwoo

 Junsuh

 Juwon

 Min ho

 Minseok

 Sea joon

 Seung ho

 Shiwoo

 Sunghoo

 Taeyhun

 Sungmin

 Woojin

 Youngwo

 Chul

 Do yoon

 Doo

 Ae Cha

 Seo yoon

 Ha rin

 Ji ah

 Iseul

 Han

 Haniel

 Hyun

 Dae

 Jee

 Xerxes

 Ksenon

 Xander

 Valdez

 Vale

 Valensiya

 Vada

 Tadeas

 Tad

 Tacitus

 Man- shik

 Min joon

 Kwang

 Kang dae

 In su

 Hye

 Hyuk

 Eunji

 Bon hwea

 Chin mae

 Chin hwea

 Chul

 Chul moo

 Chung hee

 Chung hoo

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