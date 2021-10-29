Korece Erkek İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri

Dünya üzerinde hangi ülke olursa olsun erkek ve kız isimleri büyük çoğunlukla farklıdır. Bazen her iki cinste de kullanılan isimlerle karşılaşabiliriz ancak bu nadir bir durumdur. İsimlerin kız ve erkek olarak ayrılmasının temel sebebi ise ilk duyulmada cinsiyetin ayırt edilebilmesidir. Bu durum Korece isimler için de geçerlidir.

Korece Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

Korece, yüzlerce erkek ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin her biri tabi ki çok özeldir. Ancak isimlerin anlamlarını bilmek o ismin daha özel olmasını sağlar. Bu yüzden araştırma yaparken yalnızca isimlere

değil anlamlarına da bakmak gerekir. Sizler için Korece erkek isimleri ve anlamlarını aşağıda derledik;

Bae- İlham

Chin- Ho- Değerli, iyi olan

Dae- hyun- Muhteşem, onurlu

Dae- ho- Muhteşem, iyilik

Dae- jung- Asil, onurlu

Chung- hee- Erdemli, dürüst

Dong- min- Becerikli

Do- ho- İyilik

Dong- paz- İyilik

Hyo- Ailevi görev

Duk- young- Erdemli

Hyun- su- Uzun ömür

Hyun- shik- Bilge

Kang- dae- Büyük

Kwan- Güçlü

Kwang- ho- İyilik

Kyu- bok- Normal, standart

Kyu- bong- Önemli

Min- ho- Parlak

Min- ki- Dinç

Mun- hee- Eğitimli

Myung- dae- Zeki

Nam- kyu- güney

Sang- ki- Merhamet

Sang- kyu- Yardım

Sang- min- Yardım

Shin- İnanç

Suk- chul- Dayanıklı

Tae- hyun- Onurlu

Eunji- Hayatta başarılı olan

Yong- sook- Saf

Young- ho- Refah

Young- il- Sonsuz

Young- jae- Saygı

Tacitus- Sessiz

Man- shik- Kök salmış

Young- ja- Ebedi

Young- min- İstihbarat

Young- nam- Sonsuzluk

Chul- Sert metal

Gi- Ruh ve enerji

Haneul- Cennet

Joon- Yakışıklı, olağanüstü yetenekleri olan

Hoon- Başarı

Jae- Yetenek

Kwang- Vahşi

Kang- dae- Güçlü

Woo- Koruma

Suk- Mücevher

Hoo- Cömert

Baek- hyeon- Erdemli kardeş

Beom seok- Kaya deseni

Bitgaram- Hafif nehir

Bong- Efsanevi bir kuş

Ki- Ortaya çıkan

Da- Ulaşmak

Dae- Harika olan şey

ji- Bilgelik

Chul- Sert

Haniel- Cennet

Iseul- Çiğ

Xenon- Yabancı kişi

Xander- İnsan savunucusu

Vada- Bilgelik

Tadeas- Havalı

In- su- Bilgeliği korumak

En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri

Her dilde ve ülkede olduğu gibi Kore'de de yaygın olarak kullanılan popüler isimler bulunmaktadır. Bu isimler, diğer erkek isimlerine nazaran daha fazla erkek çocuklara verilmektedir. Bizde sizler için en çok kullanılan ve popüler olan erkek isimlerini aşağıda sıraladık;

Byungchul

Min joon

Daehyun

Dohyun

Donghae

Donghyun

Dongwon

Doyoon

Gunwoo

Gyungho

Hajoon

Joon seo

Joon hyuk

Hyunjoon

Jaehyun

Jae young

Min sung

Jung Woo

Woo jin

Jiho

Cihoon

Jinho

Jisub

Jiwon

Min gyu

Junghoo

Junwoo

Junsuh

Juwon

Min ho

Minseok

Sea joon

Seung ho

Shiwoo

Sunghoo

Taeyhun

Sungmin

Woojin

Youngwo

Chul

Do yoon

Doo

Ae Cha

Seo yoon

Ha rin

Ji ah

Iseul

Han

Haniel

Hyun

Dae

Jee

Xerxes

Ksenon

Xander

Valdez

Vale

Valensiya

Vada

Tadeas

Tad

Tacitus

Man- shik

Min joon

Kwang

Kang dae

In su

Hye

Hyuk

Eunji

Bon hwea

Chin mae

Chin hwea

Chul

Chul moo

Chung hee

Chung hoo