Korece Erkek İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri
Dünya üzerinde birçok ülke ve bu ülkelere ait farklı diller bulunmaktadır. Her bir ülke de ise o ülkenin diline ait isimler bulunur. Yani o ülke de hangi dil konuşulursa çocuğa o dile ait isimler verilir. Kore, dünya üzerinde önemli ülkelerden biridir. Peki Korece erkek isimleri ve anlamları nelerdir? En çok kullanılan popüler Kore erkek isimleri hangileridir tüm detayları ile derledik.
Dünya üzerinde hangi ülke olursa olsun erkek ve kız isimleri büyük çoğunlukla farklıdır. Bazen her iki cinste de kullanılan isimlerle karşılaşabiliriz ancak bu nadir bir durumdur. İsimlerin kız ve erkek olarak ayrılmasının temel sebebi ise ilk duyulmada cinsiyetin ayırt edilebilmesidir. Bu durum Korece isimler için de geçerlidir.
Korece Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
Korece, yüzlerce erkek ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin her biri tabi ki çok özeldir. Ancak isimlerin anlamlarını bilmek o ismin daha özel olmasını sağlar. Bu yüzden araştırma yaparken yalnızca isimlere
değil anlamlarına da bakmak gerekir. Sizler için Korece erkek isimleri ve anlamlarını aşağıda derledik;
Bae- İlham
Chin- Ho- Değerli, iyi olan
Dae- hyun- Muhteşem, onurlu
Dae- ho- Muhteşem, iyilik
Dae- jung- Asil, onurlu
Chung- hee- Erdemli, dürüst
Dong- min- Becerikli
Do- ho- İyilik
Dong- paz- İyilik
Hyo- Ailevi görev
Duk- young- Erdemli
Hyun- su- Uzun ömür
Hyun- shik- Bilge
Kang- dae- Büyük
Kwan- Güçlü
Kwang- ho- İyilik
Kyu- bok- Normal, standart
Kyu- bong- Önemli
Min- ho- Parlak
Min- ki- Dinç
Mun- hee- Eğitimli
Myung- dae- Zeki
Nam- kyu- güney
Sang- ki- Merhamet
Sang- kyu- Yardım
Sang- min- Yardım
Shin- İnanç
Suk- chul- Dayanıklı
Tae- hyun- Onurlu
Eunji- Hayatta başarılı olan
Yong- sook- Saf
Young- ho- Refah
Young- il- Sonsuz
Young- jae- Saygı
Tacitus- Sessiz
Man- shik- Kök salmış
Young- ja- Ebedi
Young- min- İstihbarat
Young- nam- Sonsuzluk
Chul- Sert metal
Gi- Ruh ve enerji
Haneul- Cennet
Joon- Yakışıklı, olağanüstü yetenekleri olan
Hoon- Başarı
Jae- Yetenek
Kwang- Vahşi
Kang- dae- Güçlü
Woo- Koruma
Suk- Mücevher
Hoo- Cömert
Baek- hyeon- Erdemli kardeş
Beom seok- Kaya deseni
Bitgaram- Hafif nehir
Bong- Efsanevi bir kuş
Ki- Ortaya çıkan
Da- Ulaşmak
Dae- Harika olan şey
ji- Bilgelik
Chul- Sert
Haniel- Cennet
Iseul- Çiğ
Xenon- Yabancı kişi
Xander- İnsan savunucusu
Vada- Bilgelik
Tadeas- Havalı
In- su- Bilgeliği korumak
En Çok Kullanılan Popüler Kore Erkek İsimleri
Her dilde ve ülkede olduğu gibi Kore'de de yaygın olarak kullanılan popüler isimler bulunmaktadır. Bu isimler, diğer erkek isimlerine nazaran daha fazla erkek çocuklara verilmektedir. Bizde sizler için en çok kullanılan ve popüler olan erkek isimlerini aşağıda sıraladık;
Byungchul
Min joon
Daehyun
Dohyun
Donghae
Donghyun
Dongwon
Doyoon
Gunwoo
Gyungho
Hajoon
Joon seo
Joon hyuk
Hyunjoon
Jaehyun
Jae young
Min sung
Jung Woo
Woo jin
Jiho
Cihoon
Jinho
Jisub
Jiwon
Min gyu
Junghoo
Junwoo
Junsuh
Juwon
Min ho
Minseok
Sea joon
Seung ho
Shiwoo
Sunghoo
Taeyhun
Sungmin
Woojin
Youngwo
Chul
Do yoon
Doo
Ae Cha
Seo yoon
Ha rin
Ji ah
Iseul
Han
Haniel
Hyun
Dae
Jee
Xerxes
Ksenon
Xander
Valdez
Vale
Valensiya
Vada
Tadeas
Tad
Tacitus
Man- shik
Min joon
Kwang
Kang dae
In su
Hye
Hyuk
Eunji
Bon hwea
Chin mae
Chin hwea
Chul
Chul moo
Chung hee
Chung hoo