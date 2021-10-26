Kombi çeşitleri nelerdir? Yoğuşmalı, elektrikli, termostatlı kombilerin özellikleri..

Çalışma prensibi ile beraber birçok özellikleri üzerinden farklı kombi türleri bulunmaktadır. Bu kombiler ev ya da işyerleri ile beraber birçok farklı alanda amaca uygun olarak değerlendirilir.

Kombi Çeşitleri Nelerdir?

Kombi çeşitleri ile beraber özellikleri üzerinden birçok farklı model ön plana çıkıyor.

- Bacalı kombiler

- Hermetik kombiler

- Yoğuşmalı kombiler

- Elektrikli kombiler

- Termostatlı kombi

Tasarımı ile beraber kullanımı üzerinden birçok değişik kombi modeli, günümüzde amaca uygun olarak değişik yerlerde kullanılmaktadır.

Yoğuşmalı Kombilerin Özellikleri

Özellikle fan modülasyonu sayesinde yoğuşmalı kombiler yüksek yanma verimi elde eder. Aynı zamanda çok daha sessiz bir şekilde çalışan kombi modelleri içerisinde yer alır. Diğer özelliği ise düşük emisyon değerine sahip olduğu için çevreye karşı duyarlı bir üründür.

Elektrikli Kombilerin Özellikleri

Elektrikli kombilerin doğalgaz ya da başka bir yakada ihtiyacı yoktur. Adından da Anlaşılacağı üzere direkt olarak elektrikle çalışır. Hem ısıtma hem de sıcak su imkanı sağlar. Ayrıca bu kombilerde baca bağlantısına ihtiyaç yoktur. 6 kw’dan 80 kw’a kadar geniş bir seçeneğe neye sahip kombiler içerisinde yer alır. Üstelik bu yönüyle Türkiye'de tek olduğunu ifade etmek de mümkün.

Termostatlı Kombilerin Özellikleri

Termostatlı kombiler sayesinde oda sıcaklığının derecesi etkin bir şekilde ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda bu durum istenilen derece üzerinden otomatik bir şekilde ele alınır ve ayarlanır. Böylece termostatlı kombiler sayesinde önemli oranda bir tasarruf yapılmaktadır. Haftalık ya da değişik zaman dilimlerine göre ayarlama olanağı da sağlar. Bu yönleriyle günümüzde yaygın kullanılan kombi çeşitleri içerisinde gelmektedir.