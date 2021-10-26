Kombi basıncı neden düşer? Su basıncı düştüğünde ne yapılmalı, nasıl düzeltilir?

Bütün bir yıl boyunca en çok kullanılan beyaz eşyalar içerisinde kombi gelir. Özellikle kış aylarında büyük öneme sahip olan kombiler, belirli zaman aralıklarında basınç düşüklüğü yaşar. Bu basınç düşüklüğü eğer belli bir miktar ise o zaman çok önemli değildir. Ancak çok sık meydana geliyorsa o zaman çözüm yöntemleri ele almak önemlidir.

Kombi Basıncı Neden Düşer?

Kombi basıncı düşmesi ne temel nedenlerinden biri, kombinin tesisat kısmında herhangi bir sızıntı olmasıdır. Özellikle kombin herhangi bir noktasında küçücük bir çatlak dahi olsa, ciddi anlamda su sızıntısı meydana gelebilir. Bu da doğal olarak su basıncını düşürme durumunu ortaya çıkarabilir. Böyle durumlarda ısıtma sisteminde yer alan basınç, temiz su basıncından daha düşük olduğu vakit kombi basıncının düşüklüğünü anlamak kolay olmaz.

Su Basıncı Düştüğünde Ne Yapılmalı?

Kombi basıncı düşmesi ile beraber kombi kapanabilir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka su basıncının 1 barın üzerinde olması gerekmektedir. Eğer bu durum işe yaramıyor ise o vakit uzman bir servis bünyesinde destek almak büyük öneme sahiptir. Böylece yaşanabilecek olası problemlere karşı anında çözüm yöntemi üretilir.

Su Basıncı Düştüğünde Nasıl Düzeltilir?

Kombi üzerinden su basıncı düştüğü vakit ele alınması gereken birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Örneğin kombinin alt kısmında bulunan bir vana ile kombiye su takviyesi yapılır. Böyle durumlarda bar basıncının 1,5 seviyelere gelmesine dikkat edilmelidir. Tabii bunun dışında servis üzerinden de yardım alınabilir ve olası problemleri karşı çözüm elde edilebilir.