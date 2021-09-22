Kız tavlası nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir?

Kız tavlası ile normal tavla arasındaki temel farklar şu şekilde sıralanabilir:

1- Erkek tavlasında pullar tüm platformu kaplayacak şekilde sıralanırken, kız tavlasında 2 alan boş bırakılır.

2- Erkek tavlası strateji gerektirirken, kız tavlası tamamen şans oyunudur.

3- Kız tavlasında kırma ve kapı alma yoktur.

4- Kız tavlasında oyunu kazanmak için yüksek zar atmak yeterlidir.

Kız Tavlası Nasıl Oynanır?

Kız tavlasında oyuncular pullarını karşılıklı ya da çaprazlama dizer. 6, 5 ve 4 kapısı olarak adlandırılan yerlere 3'er, 3, 2 ve 1 kapısına ise 2'şer pul dizilir. Oyunun başında, oyuncular birer zar atar. Yüksek zar atan oyuna başlar. Eğer iki taraf da aynı zarı attıysa, yeniden zar atılır.

Kız Tavlasının Kuralları Nelerdir?

1- Kız tavlası da erkek tavlası gibi 30 pul ve 2 zarla oynanır.

2- Her oyuncunun 15 pulu vardır. Temel amaç yüksek zar atıp pulları diğer oyuncudan daha önce toplamaktır.

3- Çift atan kapısındaki tüm pulları toplar. Örneğin 5 x 5 atan oyuncu, 5 kapısındaki üç pulu da toplar.

4- Zarlardan biri yarım gelirse ya da tavla platformunun dışına çıkarsa, oyuncu yeniden zar atar.

5- Örneğin oyunculardan biri 4 atmışsa ve 4 kapısında pul yoksa 3 kapısından pul alınır.

6- Oyunun başlangıcında pullar hemen toplanmaz. Önce pulların öne doğru hamle yapması gerekir. Yani örneğin 3 kapısındaki pulları almak için üst üste iki kez 3 atmak gerekir.

7- Pullarını önce toplayan oyunu kazanmış sayılır.

8- Kız tavlası erkek tavlasına göre çok daha çabuk sona erdiği için 3 ya da 5 set yapılabilir. Oyunun sonunda kim daha fazla set kazanmışsa, oyunu da kazanmış sayılır.