Kız tavlası nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir?
Tavla, ilk kez 8. yüzyılda Hindistan'da oynanmaya başlanmış, en eski oyunlardan biridir. Bu oyundan esinlenerek icat edilen kız tavlası ise, 1950'li yılların başından itibaren popüler oldu. Normal tavlanın aksine kız tavlası tamamen şansa dayalı bir oyundur. Strateji gerektirmeyen bu oyunda yüksek zar atan oyuncu kazanır. Kız tavlası nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir detayları ile derledik.
Kız tavlası ile normal tavla arasındaki temel farklar şu şekilde sıralanabilir:
1- Erkek tavlasında pullar tüm platformu kaplayacak şekilde sıralanırken, kız tavlasında 2 alan boş bırakılır.
2- Erkek tavlası strateji gerektirirken, kız tavlası tamamen şans oyunudur.
3- Kız tavlasında kırma ve kapı alma yoktur.
4- Kız tavlasında oyunu kazanmak için yüksek zar atmak yeterlidir.
Kız Tavlası Nasıl Oynanır?
Kız tavlasında oyuncular pullarını karşılıklı ya da çaprazlama dizer. 6, 5 ve 4 kapısı olarak adlandırılan yerlere 3'er, 3, 2 ve 1 kapısına ise 2'şer pul dizilir. Oyunun başında, oyuncular birer zar atar. Yüksek zar atan oyuna başlar. Eğer iki taraf da aynı zarı attıysa, yeniden zar atılır.
Kız Tavlasının Kuralları Nelerdir?
1- Kız tavlası da erkek tavlası gibi 30 pul ve 2 zarla oynanır.
2- Her oyuncunun 15 pulu vardır. Temel amaç yüksek zar atıp pulları diğer oyuncudan daha önce toplamaktır.
3- Çift atan kapısındaki tüm pulları toplar. Örneğin 5 x 5 atan oyuncu, 5 kapısındaki üç pulu da toplar.
4- Zarlardan biri yarım gelirse ya da tavla platformunun dışına çıkarsa, oyuncu yeniden zar atar.
5- Örneğin oyunculardan biri 4 atmışsa ve 4 kapısında pul yoksa 3 kapısından pul alınır.
6- Oyunun başlangıcında pullar hemen toplanmaz. Önce pulların öne doğru hamle yapması gerekir. Yani örneğin 3 kapısındaki pulları almak için üst üste iki kez 3 atmak gerekir.
7- Pullarını önce toplayan oyunu kazanmış sayılır.
8- Kız tavlası erkek tavlasına göre çok daha çabuk sona erdiği için 3 ya da 5 set yapılabilir. Oyunun sonunda kim daha fazla set kazanmışsa, oyunu da kazanmış sayılır.