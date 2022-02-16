Kimyasal gebelik nedir, neden olur? Kimyasal gebelik belirtileri ve tedavisi

Kimyasal gebelik, genellikle hamilelikler 5 haftaya ulaşmadan önce gerçekleşir. Pek çoğu, adet gecikmesinden hemen sonra olursa, erken düşük yaptıklarını fark etmeyebilir bile. Doktorlar genellikle kimyasal gebeliği, pozitif gebelik testi yaptırdığınızda ve sonrasında adet görmeye başladığınızda teşhis eder. Pozitif bir hamilelik testi varsa da teşhis koyabilirler, ancak fetüs ultrasonda görülemez.

Kimyasal gebelik nedir?

Kimyasal gebelik, çok erken yaşanan düşüklerdir. Genellikle beş haftaya ulaşmadan gerçekleşir. Öyle ki kişiler, kimyasal gebelik geçirdiklerini fark etmeyebilirler. Doktorlar genellikle kimyasal gebeliği, pozitif gebelik testi yaptırdığınızda ve sonrasında adet görmeye başladığınızda teşhis eder.



Kimyasal gebelik belirtileri

Erken bir düşük olduğu için birçok kişi kimyasal gebelik yaşadıklarının farkında değildir. Bunu ancak daha önce pozitif bir hamilelik testi yaptırıp ardından adet görmeye başlarlarsa fark edebilirler. Kimyasal gebeliğin diğer belirtileri şunlardır:

Normal dönemden daha ağır

Normalden daha fazla adet krampı

Düşük hCG seviyeleri

Pozitif bir hamilelik testi sonrasında sabah bulantısı veya göğüs ağrısı gibi yaygın hamilelik belirtilerinin olmaması

Kimyasal gebelik neden olur?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere erken düşüklerin birçok potansiyel nedeni vardır:

Dengesiz hormonlar

Embriyodaki genetik anormallikler

Rahim içinde uygun implantasyon eksikliği

Düşük vücut ağırlığı

Erken bir düşük yapmayı önlemek için yapabileceğiniz çok az şey olduğunu ve bunun her iki eşin de hatası olmadığını belirtmek önemlidir. Ek olarak, genellikle sizin veya eşinizin hamile kalma yeteneğinin bir yansıması değildir. Bununla birlikte, kimyasal bir hamilelik geçirdiğinizi düşünüyorsanız, tavsiye için bir doktora danışmanız en iyisidir.

Kimyasal gebelik tedavisi

Kimyasal gebeliklerin çoğu tedavi gerektirmez. Düşük, hamilelikte yeterince erken gerçekleşir ve normal veya biraz ağır bir dönem gibi görünebilir. Erken bir düşük yaptıysanız, isterseniz hemen tekrar hamile kalmayı deneyebilirsiniz.

Birden fazla kimyasal gebelik veya düşük yapmış olanlar, neler olup bittiğini anlamak için bir doğurganlık uzmanına danışmalıdır.

Kimyasal gebelik nasıl önlenir?

Kimyasal gebeliği önlemek için yapabileceğiniz pek bir şey yok. Hamile kalmayı planlıyorsanız, sağlıklı fetal gelişimi desteklemek için hamile kalmadan önce doğum öncesi vitaminleri alın . Bazı uzmanlar, istemeden de olsa hamile kalabilecek herkesin her ihtimale karşı doğum öncesi vitaminleri almasını önermektedir.

Kimyasal gebelikler çok normaldir. Tüm gebeliklerin %10-20'si bir tür düşükle sonuçlanır. Erken düşük yapan çoğu insan daha sonra sağlıklı bir hamilelik yaşar.