Keziban isminin anlamı nedir? Keziban ne demek? Keziban adının özellikleri, analizi ve kökeni

Keziban kız çocuklarına verilmekte olan Farsça kökünden gelen bir isimdir. Pembe rengin analizleri arasında yer almaktadır.

Keziban İsminin Anlamı Nedir? Keziban Ne Demek?

Keziban adı evini idare edene hanım anlamlarına gelmektedir. Eskiden kâhya kadın anlamlarında kullanılmıştır. Bu bakımdan bir daireyi idare etmekte olan kadın demektir.

Keziban İsminin Özellikleri

Sanatsal yetenekleri üstün olan bayanlardır. Önsezileri bakımından kuvvetli kadınlardır. Çekip çevirmede usta kişilerdir. Yapacakları iş pür dikkat inceler. Motivasyonları hep üst seviyede olur. Yok sayılmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden yok sayılmayacak ve hafife alınamayacak insanlardır. Ancak bazı zamanlarda kaygı ve tereddüt içinde kalırlar. Dolayısı ile hemen sinirlenebilirler.

Keziban İsminin Analizi

81 numarası Keziban isminin analiz sonuçları arasında sayılır. Zeki kadınlardır. Düşünmeden hareket etmezler. Böylece daha akıllı sonuçlar üretmekte olurlar. Düşünmeden hareket etmezler.

Keziban Adının Kökeni

Keziban, Fars dilinden gelmekte olan bir isimdir.

Keziban İsminin Yanına Yakışan İsimler

Keziban adı telaffuzu zor sayılan isimler arasında geçtiği için genelde tek başında kullanımı tercih edilir.

Keziban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Keziban adı Kur’an'da geçen isimler arasında değildir.