Kenan DoÄŸulu - TutamÄ±yorum ZamanÄ± akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en Ã§ok merak edilen konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor, akorlar mÃ¼zikseverler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Siz de beÄŸendiÄŸiniz bir parÃ§anÄ±n akorlarÄ±nÄ± mÄ± arÄ±yorsunuz? Kenan DoÄŸulu'nun sevilen ÅŸarkÄ±sÄ± TutamÄ±yorum ZamanÄ±'nÄ±n nota, ritim ve akorlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±zda!
Am Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â G Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Am
Ä°nadÄ±naÂ yenilmeden,Â aÅŸÄ±kÂ olmadanÂ gel
Am Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â A Â Â Â Â Â Â Â Â Â DmÂ
BuÂ gidiÅŸinÂ sonuÂ kÃ¶tÃ¼,Â kalbiÂ kaybetmeÂ gel
Â DmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AmÂ
SiyahÄ±nÄ±Â bÄ±rakÂ daÂ gelÂ derdiÂ silÂ yeter
DmÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Am Â Â Â Â Â Â Â Â
AÅŸkaÂ zulmedipÂ kÃ¼smeÂ senÂ yeter
Â Â Â EÂ
ÅžafaÄŸÄ±mÂ kararÄ±rÂ daralÄ±rÂ geceler
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YerineÂ hiÃ§Â beniÂ koyupÂ sarhoÅŸÂ oldunÂ muÂ sen?
Am Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â AÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DmÂ
KaderineÂ boyunÂ eÄŸipÂ dÃ¼neÂ kÃ¼stÃ¼nÂ mÃ¼Â sen?
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YÃ¼reÄŸineÂ cayÄ±rÂ cayÄ±rÂ korÂ Ã§ileÂ saÃ§Ä±p
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GÃ¶zÂ gÃ¶reÂ gÃ¶reÂ korkuÂ saklayÄ±p
Â EÂ
BoÄŸazÄ±naÂ gÃ¶mÃ¼lÃ¼pÂ sustunÂ muÂ hiÃ§?
Am Â Â Â Â Â Â Â Dm Â Â Â Â Â Â Â Â Â
KalÂ gittiÄŸinÂ yerdeÂ mutluÂ ol
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YaÂ daÂ gel,Â kalbimdeÂ tahtaÂ sahipÂ ol
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SeninÂ gÃ¼lenÂ yÃ¼zÃ¼neÂ kurbanÂ buÂ serseriÂ kalbim
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AmaÂ kararÂ verÂ tutamÄ±yorumÂ zamanÄ±
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