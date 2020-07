Kenan DoÄŸulu - TutamÄ±yorum ZamanÄ± akor ve gitar ritimleri

Am G Am

İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel

Am A Dm

Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel

Dm Am

Siyahını bırak da gel derdi sil yeter

Dm Am

Aşka zulmedip küsme sen yeter

E

Şafağım kararır daralır geceler

Am G Am

Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen?

Am A Dm

Kaderine boyun eğip düne küstün mü sen?

Dm Am

Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp

Dm Am

Göz göre göre korku saklayıp

E

Boğazına gömülüp sustun mu hiç?

Am Dm

Kal gittiğin yerde mutlu ol

E Am

Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol

Dm

Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim

E Am

Ama karar ver tutamıyorum zamanı