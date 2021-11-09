Kaplama diş nasıl yapılır? İşte diş kaplama çeşitleri

Zirkonyumdan, porselen dişlere pek çok kaplama diş çeşidi bulunmaktadır. Ancak kaplama diş nasıl yapılır sorusu diş hekimlerine danışmakta çekinceler yaşayan kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bugün sizlerle aklınızdaki soruların yanıtları olacak diş kaplama hakkında bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Diş Hekimi Vildan Zorlu'nun açıklamalarıyla diş kaplama çeşitleri hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kaplama Diş Nasıl Yapılır?

Problemin yaşandığı bölge ön dişler ise, yapılacak olan kaplamanın doğal bir görüntü vermesi çok çok önemlidir. Deneyimli ve uzman olmayan kişilerce uygulanan kaplamalarda; renk farklılıkları, diş formlarının doğal dişler ile uyumlu olmaması gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Doğal görünmeyen ve uyumsuz bir görünüm sergileyen dişler kişiyi memnuniyetsizliğe sürüklediği gibi çevresindeki kişiler üzerinde de olumsuz bir etki yaratır. Bu nedenle hastalar kaplama yaptıracakları hekimi iyi araştırmalı ve gerekirse o hekimin daha önceden uygulama yaptığı hastalarla iletişime geçmelidir.

Kaplama Diş Kimlere, Hangi Durumlarda Yapılır?

Günümüzde, ağız sağlığı ve estetik görünüm problemleri yaşayan birçok kişinin tercihi diş kaplamaları oluyor.

Dişlerde ortaya çıkan; çatlak, çürük, kırık, sararma ve çarpma sonucunda oluşan tahribat gibi nedenlerle dişlere kaplama yapılması ihtiyacı doğabilmektedir.

Diş Kaplama Çeşitleri

1) Metal destekli porselenler

En ekonomik, en fazla bilinen ve geleneksel olan porselen çeşididir. Metal destekli kaplamalar, isminden de anlaşılabileceği gibi, porselenin altına metal alaşım konularak yapılır. İçerisinde bulunan metal nedeniyle estetik olarak dezavantajlı olsa da, bu kaplama fiyatının ucuz olması ve dayanıklılık sorununun olmaması tercih edilme sebeplerinin başında gelir.

2) Zirkonyum kaplamalar

Zirkonyum doğada bulunan beyaz renkli bir materyaldir. Zirkonyum alt yapılı porselenler estetik olması nedeniyle ön dişlerde rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda çok sağlam olduğundan, arka dişlerde de kullanıma uygundur. Doğal diş gibi görünümünün olması, diş eti kenarında renk değişikliği ve diş eti çekilmesi durumlarını yaratmaması en büyük avantajlarındandır.

Saydığım tüm bu nedenlerden dolayı, hastalar ve diş hekimleri bu kaplama çeşidini çok sık tercih ederler.

3) E- max kaplama

E-max çeşidi yeni nesile en uygun olan kaplama çeşididir. Özellikle ön dişlerde estetik görünüm sağlamak isteyen uzmanlar ve hastalar tercih eder. Bu dişler tamamen seramik kullanılarak yapılır. Seramikten üretilirken içerisine cam partiküller katılarak üretilir. Böylece çok daha doğal ve şeffaf bir görünümü vardır. Bu türde, metal ve zirkonyumda olduğu gibi bir altyapı kullanımına ihtiyaç duyulmaz.