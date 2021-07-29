Kadriye isminin anlamı nedir? Kadriye ne demek? Kadriye adının özellikleri, analizi ve kökeni

Kadriye ismi Arapça kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için kullanılan isimdir. Kadriye katmer anlamına gelmektedir.

Kadriye İsminin Anlamı Nedir? Kadriye Ne Demek?

Kadriye ismi ülkemizde ortalama 450. Sırada yer almaktadır. Kız çocukları için uygun olan Kadriye isminin kökeni Arapça olmakta ve anlamı katmer olarak geçiyor.

Kadriye İsminin Özellikleri

İç dünyalarında yaşamayı ve dış olaylarla pek ilgilenmedikleri bilinir. Sevdikleri kişiler ile gezmeyi ve onlarla vakit geçirmeyi oldukça severler. İş hayatlarında başarılı olmak için büyük çaba gösterir ve evlenecekleri kişiyi mutlu etmeyi severler.

Kadriye İsminin Analizi

Kadriye ismi 7 harften oluşmakta ve ismin analizi şöyledir;

K: İş ve aşk hayatında oldukça başarılıdır.

A: Atılgan ve enerjik yapıya sahiptir.

D: Diğer kişilere göre güçleri oldukça yüksektir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken oldukça zorluk çeker.

İ: Kırılgan ve duygusal yapıya sahiptir. Çok çabuk incinir.

Y: Geçmişteki üzüntüleri sürekli yaşar.

E: İçinde bulunmuş olduğu ruh hali oldukça karışıktır.

Kadriye Adının Kökeni

Kadriye adının kökeni Arapçadır.

Kadriye İsminin Yanına Yakışan İsimler

Kadriye isminin yanına yakışan kız isimleri; Kadife, Kader, Kadem, Kadime, Kadire, Kadın, Kadıncık.

Kadriye isminin yanına yakışan erkek isimleri; Kadim, Kadir, Kadri, Kadrihan, Kadrettin, Kadagan.

Kadriye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.