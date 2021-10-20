Kabuk tarçın nasıl toz haline getirilir? Tarçın tozu nasıl yapılır...

Tarçının sağlık açısından da faydaları bulunmaktadır. Hem lezzetli olması hem de faydalı olması nedeniyle günümüzde sık sık bu baharat kullanılmaktadır. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

Kabuk Tarçın Nasıl Toz Haline Getirilir?

Tarçın, insanlık tarihi boyunca en fazla kullanılan baharatlardan bir tanesidir. M.Ö. 3000 yıllarında Çin'de kullanılan bu baharat 16. yüzyıl dolaylarında Avrupa'ya da gelmiştir. İlk geldiği yıllarda ise Avrupa'da oldukça pahalı bir baharat olmuştur.

Tarçının Latince ismi, Cinnamomum şeklindedir. Bu bitki özellikle tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür. Bu ağaç Defnegiller familyasında yer almaktadır. Anavatanı ise Güney Asya ile Güneydoğu Asya bölgesidir.

Tarçın ağacının hoş bir kokusu vardır. Bu ağaç yaprak dökmez. Çoğunlukla ağacın kurutulmuş kabuklarından baharatı elde edilmektedir. Ağacın dış kabuğu temizlenir sonrasında elde edilen kabuk ya bu şekilde kullanılır ya da öğütülerek toz haline getirilmektedir.

Kabuk tarçın elde etmek için ağacın kabuk bölümünden elde edilen kısımlar kıvrılıp bu şekilde kurutulmaktadır. Tarçın baharatının tatlımsı bir tadı vardır. Ancak bunun yanında tadı yakıcıdır. Keskin bir kokusu da bulunmaktadır. Özellikle tatlılarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Tarçın kabuğunun yanında meyvelerinin de tadı ve kokusu son derece keskindir. Bu baharat gıda sektöründe kullanılmasının yanı sıra günümüzde kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır.

Tarçın Tozu Nasıl Yapılır?

Günümüzde toz tarçın yerine kabuk tarçın daha sık kullanılmaktadır. Çünkü kabuk tarçının ömrü toz tarçına göre çok daha uzundur. Bunun yanında içeriğinde uçucu yağlar da barındırmaktadır.

Kabuk tarçınlarının toz haline getirilmesi ile uçucu yağ özelliği de ortadan kalkmış olur. Bunun yanında kokusu da azalmaktadır. Eğer tarçının toz olarak kullanılması gerekiyorsa o zaman kabuk tarçınlar dövülerek ya da öğüterek toz haline getirilebilmektedir.

Tarçın kabuklarını öğütmek için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Bazıları bu çubukları rendelemeyi denese de bu oldukça zor bir işlemdir. Çubukların bir tavada neminin alınması daha kırılgan olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da öğütme işlemi daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

Tarçın kabuklarının öğütülmesi için kahve öğütücü de kullanılabilir. Bu şekilde öğütmek çok daha kolay bir işlemdir. Tarçın baharatının çubuk şeklinde alınıp evde öğütülmesi daha keskin ve hoş bir tat elde etmenize neden olmaktadır. Bu da tatlılarınızın lezzetini artıracaktır.