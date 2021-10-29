Japon İsimleri 2021 - En Güzel Ve En Çok Kullanılan Havalı, Komik, Uzun Ve Kısa Japon Adları İle Anlamları

Japon bebek isimlerinin genellikle doğayla bağları vardır ve genellikle aile ve toplumla bağlantılı mesajlar taşır.

Japon İsimleri 2021

Japonca, kanji, hiragana ve katakana adı verilen üç harfle yazılır. Kanji, fiil, isim veya bir sıfatın kökü gibi bir kelimeyi temsil eden sembollerdir. Hiragana yeni yabancı dil kelimeleri için kullanılır ve katakana heceleri temsil eder.

Sonuç olarak, birçok Japon ismi farklı şekilde, farklı anlamlarla yazılabilir ve aynı şekilde duyulabilir. Bunu not etmek önemlidir çünkü Japonca isimlerdeki eğilimler genellikle tek bir isim yerine belirli bir kanji etrafında döner ve bu Japon erkek isimleri listemize yansır.

En Güzel ve En Çok Kullanılan Havalı Japon Adları İle Anlamları

Kız isimleri;

Mai: Mai, dans veya keten bornoz anlamına gelebilir. Mai ayrıca Norveç ve Estonya'da Mayıs ayının adıdır ve ayrıca erik veya kayısı anlamına gelen Çin-Vietnamlı kızların adıdır.

Megumi: Japon kızlarının adı Megumi, iyilik, fayda, sevgi veya şefkat anlamına gelir.

Renho: Renho saf kalp ve arkadaş anlamına gelebilir.

Shinju: İnci anlamına gelen güzel ve popüler bir isimdir.

Yasu - Yasuke: Japonca adı Yasu, huzurlu veya pürüzsüz anlamına gelir. Yasu, cinsiyetten bağımsız bir Japon adı olmasının yanı sıra, Arapça konuşan Hıristiyanlar tarafından geleneksel olarak kullanılan bir isimdir.

Erkek isimleri;

Daichi: Daichi olarak da bilinen Gelişmiş Kara Gözlem Uydusu, 2006 yılında fırlatılan dört tonluk bir uydudur. Daichi, dünya için Japoncadır.

Genji: Genji adı iki başlangıç ​​anlamına gelir. Genji'nin Hikayesi, Murasaki Shikibu'nun klasik bir Japon romanıdır.

Haruka: Haruka adı uzak veya uzak anlamına gelir.

Ichiro: Ichiro'nun her iki yazısı da bir oğul anlamına gelir.

Kazuki: Kazuki, umut, parlaklık veya ağaç ile birlikte bir veya barış anlamına gelir.

En Güzel ve En Çok Kullanılan Komik Japon Adları İle Anlamları

Kız isimleri;

Asami: Kenevir anlamına gelen bir kelimedir.

Aya: Tasarım anlamına gelir.

Chinatsu: Bin yaz mevsimine atıfta bulunur.

Hanako: Çiçek çocuk ya da çiçek gibi bir çocuk anlamına gelir.

Koyuki: Az karlı bir iş demektir.

Erkek isimleri;

Takehiko: Çocuk, prens ile birlikte askeri, dövüşçü veya bambu anlamına gelir.

Taichi: Kalın ve büyük anlamına gelir.

Susumu: İlerlemek anlamına gelen bir isimdir.

Shohei: Shohei uçmak, süzülmek ve düzlük, hatta barış için kanji ile yaratılmıştır.

Shiori: Shiori adı genellikle kıvrak, bükme anlamına gelir.

En Güzel ve En Çok Kullanılan Uzun Japon Adları İle Anlamları

Kız isimleri;

Hoshiko: Yıldız anlamına gelmektedir.

Jakuchō: Jakuchō'nun anlamı sessiz, yalnız dinlemektir.

Murasaki: Murasaki, mor gromwell bitkisine atıfta bulunarak salkım, çiçek anlamına gelir.

Sachiko: Sachiko, mutluluğun çocuğu veya mutluluğun çocuğu anlamına gelir.

Toshiko: Toshiko hızlı, zeki, zeki çocuk demektir.

Erkek isimleri;

Akihiko: Marvel Comics evreninde Akihiko, sonsuzluk eldiveninin aktivasyonundan ve ardından kitlesel yok oluştan hayatta kalan insanlardan biri olan bir Yakuza patronuydu. Bu Japonca isim, parlak prens anlamına gelir.

Fumihito: Şefkat anlamına gelmektedir.

Hachirō: Kanji sekiz ve oğul anlamına gelir. İngilizce olarak Hachiro ve Hachirou olarak da yazılabilir. Bu isim geleneksel olarak sekizinci oğula verilmektedir.

Hideyoshi: Mükemmel ve erdemli, iyi, saygın anlamına gelir.

Katsuro: Genellikle zafer ve oğul için kanjiden yapılır. Katsuro da bir soyadı ve Paul ve Mary Katsuro'nun hikayesi, Japon Amerikan San Jose Müzesi tarafından sözlü tarih projesinin bir parçası olarak kaydedildi.

En Güzel ve En Çok Kullanılan Kısa Japon Adları İle Anlamları

Kız isimleri;

Ai: Japon kızlarının adı Ai, aşk ve şefkat anlamındadır.

Aina: Bir kez daha kanjiyi sevgi ve şefkat için kullanıyor ama bu sefer onu sebze, yeşillik anlamına gelen bir yazıyla birleştiriyor.

Aki: Sonbahar veya berrak, kristal demektir.

Aoi: Mavi renk anlamına gelir.

Chi: Bin anlamına gelmektedir.

Erkek isimleri;

Akio: Parlak veya aydınlık anlamına gelen bir Japon erkek ismidir.

Aoi: adı gülhatmi veya mavimsi yeşil anlamına gelir.

Goro: Altı ve oğul anlamına gelir.

Haru: Cinsiyetten bağımsız bir isimdir. Haru için kanji ışık, güneş, erkek veya bahar anlamına gelebilir.

Kei: Japonya'daki en küçük karayolu yasal otomobilleri için araç kategorisidir. Kullanılan kanjiye bağlı olarak akıllı, değerli taş veya tebrik anlamına gelebilir.