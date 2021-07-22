İlker isminin anlamı nedir? İlker ne demek? İlker adının özellikleri, analizi ve kökeni

İlker ismi Türkçe kökenli bir isimdir. İlker ismi ilk doğan erkek çocuk anlamına gelmekte ve bu amaçla kullanılmaktadır. İlker ismi sadece erkeklerde kullanılır.

İlker İsminin Anlamı Nedir? İlker Ne Demek?

Türkiye’de İlker ismini kullanım sayısı yaklaşık 300 bin civarındadır. İlker isminin rengi mavidir. İlker ismi ilk doğan erkek çocuk demektir.

İlker İsminin Özellikleri

Hayata cesur ve korkusuz olarak başlar. Sevdiği olaylarda sessiz kalmak yerine üstüne gider. Sert ve kaba gibi görünse de aslında altın gibi kalbi vardır. Kimseyi incitmek ve kırmak istemez. Sevdikleri insanların haklarını savunmak için elinden gelenin en iyisini yapar.

İlker İsminin Analizi

İlker ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

İ: Kırılgan ve duygusal bir yapısı vardır. Çok çabuk incinir.

L: Özellikle sanatsal açıdan oldukça yetenekli ve başarılıdır.

K: İş ve aşk hayatında oldukça başarılı ve mutludur.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar vermekte zorlanır.

İlker Adının Kökeni

İlker adının kökeni Türkçedir.

İlker İsminin Yanın Yakışan İsimler

İlker isminin yanına yakışan kız isimleri; İlkcan, İlkbahar, İlkay, İlke, İlkem, İlknaz, İlkyaz, İlksev.

İlker isminin yanına yakışan erkek isimleri; İlkay, İlke, İlkan, İlkehan, İlkutay.

İlker İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.