I ile başlayan erkek isimleri nelerdir? I harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

I harfi ile başlayan isimler kız veya erkek isimleri daha az kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

I HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

I harfi ile başlayan erkek isimleri daha az kullanılan bir baş harf olduğu için Türkçede kullanılan büyük harf ve küçük harf uyumuna uygun olmadığı için isimlerde de sık tercih edilmemektedir. İsim kullanımında daha az tercih edilen ı harfi ile başlayan erkek isimleri şunlardır;

Iraz, Idıkut, Ilgaz, Ilgar, Ilgarlı, Ilıcak, Işık, Işıker, ışıkal, Işık Alp, Işıkhan, Işık kan, Işıltaş, Işılhak, Işılay, Işılbay, Işıklı, Işınbay, Işın, Ildır, Ildız, Işınsoy, Işınkan, Irız, Işıldak, Işıtan.

I HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

I harfi ile başlayan erkek isimlerinin anlamları şunlardır;

Ilgaz; yiğit, akıncı.

Ilgazer; ılgazlı akın eden yiğit kişi.

Ildır; parıltı, ışıltı içinde olan.

Iraz; uzak olan soğuk ve mesafeli.

Ildız; yıldız.

Ilıcak; ılık, sıcak veya soğuk olmayan.

Işık; aydınlık.

Işıkalp; aydınlık savaşçı, akın eden yol gösteren savaşçı.

Işıkhan; ışık hükümdarı.

Işıltaş; taşı aydınlatan parlatan.

Işılhak; içi dışı aydınlık, gerçeği belirgin.

Işınsoy; aydınlık bir soydan gelen kişi. Soyu belli olan.

Işınkan; aydınlık bir soyun kanını taşıyan kişi.

Idıkut; hükümdar oğlu.

Işkın; ağacın sürgünleri yeni filizlenen yerleri.

Itri; güzel kokulu, güzel kokan.

Işınbay; aydınlık ve zengin olan.

Işıman; ışık sahibi, güçlü kişi.

Irak; uzak olan erişilmez.

Işıker; ışık askeri.

Işıldak; parlayan ve çevresini aydınlatan kişi. Karanlıkta hedefi aydınlatacak belirten ışık.

Irız; cesur ve yiğit olan kişi. Cesareti ile örnek olan korkusuz yiğit.

Işıtan; çevresini aydınlatan, kültürlü ve önder nitelikli kişi.

I harfi ile erkek isimleri belirli sayıda olmakla beraber bu isimlerin anlamları çoğunlukla kahramanlık ve yiğitlik anlamlarına gelmektedir. I harfi erkek isimleri belirlerken daha çok tercih edilecek ismin söylenişinin uyumuna da özen göstermek gerekmektedir. I harfi uyumu zor olan baş harf olduğundan erkek ve kız isimlerinde nadir olarak kullanılmaktadır.