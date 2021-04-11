Havuç Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Havuç Kürü Faydaları Ve Tarifi

Havuç yalnız içeriğindeki A vitamini ile değil C, K vitaminleri, pantotenik asit, folik asit, potasyum, bakır, demir ve magnezyum sayesinde insan vücuduna oldukça önemli faydaları olan bir sebze. Vücuda güç veren havuç, vücuttan kaybolan mineralleri yerine koymakla kalmayıp kansızlığa ve gözlere iyi gelmektedir. Kansızlığa karşı da son derece yararlı olan havuç, hemoglobin ile eritrositlerin çoğalmasını sağlamaktadır.



Havuç Kürü Nedir?



Havuç kürü denilince yaygın olarak bilinen ve bu alanda uzman kişilerinde tariflerine röportajlarında ve yazılarında yer verdikleri taze ve organik havuçların sıkılması yolu ile elde edilen havuç suyudur. Havuç suyunun Alzeimer hastalığına özellikle bu hastalığın başlangıç evresinde olanlara çok iyi geldiği, iyileştirici etkiler gösterdiği belirtilmektedir.



Havuç Kürü Nasıl Yapılır?



Havuç kürü, havuç sebzesinden hazırlanır. Öncelikle bir su bardağı havuç suyu için 4-5 adet havuç soğuk su ile yıkanır. Sebze fırçası ile fırçalanan havuçların kabukları soyulur. Organik bir havuç kullanılıyorsa kabukların soyulmasına gerek kalmaz. Soyulan havuçlar 1-2 cm büyüklüğünde parçalara bölünür ve blendera koyulur. Püre halinde gelinceye kadar kıyılır. Bölünmüyorsa az miktar su eklenebilir. Sebzeler tamamen püre haline geldikten sonra elde edilen karışıma bir miktar su eklenebilir. Püre halindeki karışıma su eklenmesi püre kıvamındaki havuçların kıvamını inceltir. Böylelikle daha lezzetli bir havuç suyu elde edilebilmesi imkanı doğar.



Havuç Kürü Faydaları



Havuç kürü insan sağlığına olan çok sayıda yararı ile beğenilen ve sevilerek tüketilen kürler arasında göze çarpıyor. Havuç gibi oldukça faydalı bir besinin özünü oluşturduğu bu değerli kürün başlıca faydaları şöyle sıralanabilir:

-Görme gücünü artırır. Gözler açısından şifa kaynağı olan özel bir kürdür.

-Cilt ve akciğer kanserine karşı etkili bir koruma sağlar.

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Havucun anti-bakteriyel özelliği mevcuttur. Buna bağlı olarak yaralanmalar, böcek ısırmaları ve benzeri hallerde tedavi edici olarak etkili olmaktadır.

-Hamile kadınlar ve küçük yaştaki çocuklar için oldukça faydalı olmaktadır.

-Yapısında A ve E vitaminleri olup anne karnındaki bebeğin gelişimini olumlu yönde etkiler.

-Kolesterol seviyesinin normal düzeye inmesini sağlar.

-İltihaplanmaları önler.

-Kansere sebep olabilecek çok sayıda zararlı şeyin vücuttan atılmasını sağlar.

-Yaşlanmayı geciktirici bir etkiye sahiptir.

-Havuç suyu, içerdiği yüksek miktarda beta-karoten, mineral ve vitaminlerle kolesterol, yüksek tansiyon, karaciğer ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok derde deva oluyor.

Havuç Kürü Tarifi



Havuç kürü tarifi, birçok kürün aksine yapımı oldukça kolay ve zaman almayan bir kürdür. Bu kürü hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; kürde kullanılacak olan havuçların taze ve organik olmasıdır. Hazırlanışında 3 adet havuç, meyve sıkacağında sıkılır. Sıkılan havuçların suyu günde iki defa yemeklerden yaklaşık olarak 2 saat önce içilir. Uzmanların önerileri doğrultusunda 1-2 ay süresince kürün düzenli olarak tüketimi önem kazanmaktadır. Havuçların birkaç gün öncesinde sıkılarak dolapta bekletilmeden sıkıldığı anda içilmesine özen gösterilmelidir.