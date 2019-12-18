Hatice isminin anlamı nedir? Hatice ne demek?

Hatice ismi, bilinen en eski ve geleneksel isimlerden biridir. Bu isim, yüzyıllardır Arap, Fars ve Türk toplumlarında kız çocuklarına isim olarak verilmiştir. Günümüzde de yaygın biçimde kullanılan Hatice isminin anlamı ve temsil ettiği değerler herkes tarafından kabul görmüştür.

Hatice İsminin Anlamı

Hatice ismi, eski Arap toplumunda erken doğan kız çocuklarına verilmekteydi. Hatice kelime anlamıyla "erken doğan kız çocuğu" demektir. Bu isim, erdemi, dürüstlüğü ve güzel ahlakı temsil etmektedir.

Hatice Ne Demek?

Zaman zaman sorulan Hatice ne demek sorusunun cevapları tarihteki önemli kişileri de kapsamaktadır. İsmin anlamıyla birlikte bu önemli kişiler de anılmaktadır. Bu isim, Hazreti Muhammed'in ilk eşi, Hazreti Hatice'nin ismidir. Bunun dışında Osmanlı tarihinde IV. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Valide Sultan'ın ismidir.