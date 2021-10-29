Hastalıklar Ve İsimleri Nelerdir? En Çok Görülen Hastalıkların Listesi Ve Belirtileri

Dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu birçok hastalık yer almaktadır. Bu hastalıkların bir kısmı tehlikeli iken bir kısmı ise tehlikeli değildir. Bazı hastalıklar ise kronik iken bazı hastalıklar kronik değildir.

Hastalıklar ve İsimleri Nelerdir?

1) Abse

En çok görülen hastalıklardan bir tanesidir. Doku erimesi olarak da bilinmektedir. İrin hastalığı şeklinde de adlandırılmaktadır. Bakterilerin neden olduğu hastalık çeşitidir.

2) Adele Romatizması

Adelelerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Romatizmal hastalıklar arasında değerlendirilmektedir. Adelelerin kasılması ve ağrısı ile ortaya çıkar.

3) Adenit

Lenf düğümü ile ilgili olan hastalıkların genel olarak ifade edilme şekline denilmektedir. Adenit hastalığı yaygın olan bir hastalık türüdür.

4) Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri en ölümcül olan hastalıklardan bir tanesidir. Akciğer kanseri mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalıkta önemli olan nokta ise erken tanıdır. Akciğerlerin ağır tahribatına neden olan bir hastalık türüdür.

5) Akdeniz Ateşi

Ailevi Akdeniz ateşi olarak da adlandırılmaktadır. Ermeni hastalığı olarak da bilinmektedir. Çünkü Ermenilerde, Yahudilerde ve Türklerde yoğun olarak görülen bir hastalık çeşididir. İrsi ateşli hastalıkları arasındadır.

6) Alerji

Vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Alerji vücudun olumsuz fonksiyonları ortaya çıkarmasına neden olan bir hastalık türüdür. Birçok kişide alerji hastalıkları ortaya çıkabilir.

7) Bademcik İltihabı

Bademciklerin tahribatına neden olan bir hastalık türüdür. Bademcik iltihabı bademciklerin şişmesine de neden olabilir.

8) Basur

Halk arasında basur olarak bilinen bu hastalığın bilimsel adı Hemeroid'dir. Analda dışkı kontrolünden çıkmasına neden olmaktadır. Anal ve makat bölgesinde bir takım şişikler ve iltihaplanmalar ortaya çıkar.

En Çok Görülen Hastalıkların Listesi ve Belirtileri

1) Diyabet

Diyabet en sık görülen hastalıkların başında yer almaktadır. Ülkemizde de en fazla görülen hastalıkların başında diyabet gelmektedir. Diyabet hastalığı şeker hastalığı olarak da bilinmektedir. Diyabet hastalığının belirtileri şu şekildedir;

- Aşırı su içme isteği

- Sürekli olarak idrara çıkma

- Halsizlik

- Herhangi bir nedene bağlı olmadan görülen kilo kaybı

- Karın ağrısı

- Mide bulantısı

- İştahsızlık

2) Tansiyon

Belirli yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Tansiyon hastalığı ülkemizde en fazla görülen hastalıklardan bir tanesidir. Kan basıncının yükselmesi ve düşük olması ile bilinir. Tansiyon hastalığının belirtileri şu şekildedir;

- Göz kararması

- Sık sık idrara çıkma

- Çift görme

- Nefes darlığı

- Burun kanaması

- Kalp atışında ki düzensizlik

- Kalp ağrısı

- Bacaklarda şişlik meydana gelmesi

3) Kalp Hastalıkları

Ülkemizde en fazla görülen hastalıklar arasında kalp hastalıkları görülmektedir. Kalp hastalıkları mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalık türleridir. Kalp hastalıklarının belirtileri şu şekildedir;

- Göğüs bölgesinde ortaya çıkan basınç

- Yorgunluk hissiyatı

- Karın ağrısı

- Egzersiz ile birlikte ortaya çıkan göğüs ağrısı

- Sırt ve çene ağrısı

4) Kanser

Kanser ölümcül olan hastalıklardan bir tanesidir. Kontrolsüz hücre çoğalması olarak da bilinmektedir. Kanser hastalığının belirtileri şu şekildedir;

- Nefes darlığı

- Bayılma

- Kanlı balgam

- Yüksek ateş