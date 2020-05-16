Hande İsminin Anlamı Nedir? Hande Ne Demek?

Hande isminin anlamı, ‘Gülme ya da gülüş’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda gülen kişi ve çevresine mutluluk saçan insan olarak da anlatmak mümkündür. Anlamı itibariyle pozitif bir isim olması üzerinden kız çocuklarına verilebilecek en özel adlardan biridir.

Hande İsminin Anlamı

Hande Farsçadan gelmiş kökeni bu dil üzerinden uzanan güzel bir isimdir. Kız çocukları için kullanılabilecek ve özellikle okunuş ile telaffuzu üzerinden beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor. Hande isminin anlamı ise iki farklı şekilde ele alınabilmektedir.

- Gülme, gülüş,

- Açılış, açılma,

Ancak daha çok ilk tanımı ile beraber kullanılan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Cinsiyeti kız olan bu isim aynı zamanda değişik adlarla beraber bir arada kullanılabilir. Tabii istenirse tek başına da kullanılabilecek bir fırsat sunmaktadır. Çevresine pozitif enerji yayan ve sürekli gülümseyen, gülümseten insan olarak da bu ismi anlatmak mümkündür.

Hande isminin Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığına dair ise bu ismin geçmediğini dile getirmek mümkün. Özellikle güzel telaffuzu ve kız çocuklarına yakışması eşliğinde keyifle minik yavrunuza bu ismi verebilirsiniz. Türkçede günümüzde yaygın olan ve son dönemlerde popüler hale gelmiş en güzel isimler arasında yer aldığını eklemek gerekir.