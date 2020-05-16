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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Hande İsminin Anlamı Nedir? Hande Ne Demek?

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Hande İsminin Anlamı Nedir? Hande Ne Demek?
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Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında Hande geliyor. Geçmişten günümüze kadar hala yaygın kullanılan bu isim, ebeveynlerin en çok sevdiği adlar arasında yer almaktadır. İşte, Hande ismine ait bilinmesi gereken anlamlar.

Hande isminin anlamı, ‘Gülme ya da gülüş’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda gülen kişi ve çevresine mutluluk saçan insan olarak da anlatmak mümkündür. Anlamı itibariyle pozitif bir isim olması üzerinden kız çocuklarına verilebilecek en özel adlardan biridir.

 Hande İsminin Anlamı

 Hande Farsçadan gelmiş kökeni bu dil üzerinden uzanan güzel bir isimdir. Kız çocukları için kullanılabilecek ve özellikle okunuş ile telaffuzu üzerinden beğeni toplayan isimler arasında yer alıyor. Hande isminin anlamı ise iki farklı şekilde ele alınabilmektedir.

 - Gülme, gülüş,

 - Açılış, açılma,

 Ancak daha çok ilk tanımı ile beraber kullanılan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Cinsiyeti kız olan bu isim aynı zamanda değişik adlarla beraber bir arada kullanılabilir. Tabii istenirse tek başına da kullanılabilecek bir fırsat sunmaktadır. Çevresine pozitif enerji yayan ve sürekli gülümseyen, gülümseten insan olarak da bu ismi anlatmak mümkündür.

 Hande isminin Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığına dair ise bu ismin geçmediğini dile getirmek mümkün. Özellikle güzel telaffuzu ve kız çocuklarına yakışması eşliğinde keyifle minik yavrunuza bu ismi verebilirsiniz. Türkçede günümüzde yaygın olan ve son dönemlerde popüler hale gelmiş en güzel isimler arasında yer aldığını eklemek gerekir.

 

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