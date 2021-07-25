Hamileyken kadınlar genellikle saç kestirmez. Her ne kadar yeni nesil anne adayları bunu pek dikkate almasa da yine de hamileyken saç kestirmek bir kuşku oluşturuyor. Hamileyken saç kesilir mi? Hamilelikte saç kestirmenin sakıncası var mı? İşte hamilelikte saç kestirmenin vücuda etkileri…

HAMİLEYKEN SAÇ KESİLİR Mİ?

Bazı insanlar vücudumuza giren besinlerin bebeğe yarar sağlamak yerine saça yarar sağlayacağına inanır. Bu nedenle hamileyken saç kestirmez. Fakat uzmanlara göre, saçınıza giden besinler ile bebeğinize giden besinlerin birbiriyle alakası yoktur. Yani doğru bilinen yanlışlardan olan bu davranış anneyi olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorlara göre hamileyken saç kestirmenin hiçbir sakıncası yoktur.

HAMİLEYKEN SAÇ BOYATILIR MI?

Hamileyken ilk 3 ayında, boyanın içinde bulunan amonyak gibi kimyasal maddelerden dolayı doktorlar saç boyatmayı önermezler. Çünkü bu kimyasallar bebeğinize ve size zarar verebilir.

Saç boyası kafamızda 30-40 dakika boyunca beklediğinden, zararlı kimyasallar saç derimize hızla nüfus eder ve az miktarda da olsa kanımıza geçebilir. İlk üç ay içinde plasentanın yaşam destekleme oluşumu sürmektedir. Dolayısıyla bu zehirli maddeler anne kanından cenin kanına düşebilir. Sonuç olarak ilk 3 ayda saç boyatmamakta fayda var. Sonrası içinse mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.