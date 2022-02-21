Hamileyken bitki çayı içilir mi? Hamileyken içmeniz ve kaçınmanız gereken içecekler!

Hamilelik sırasında hatırlanması gereken çok şey var. Ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini takip etmeye çalışmak, sayısız doktor randevunuzu takip etmek, hangi tür ilaçları ve takviyeleri almanız veya almamanız gerektiğine karar vermek, ne yiyeceğinize karar vermek karmaşık olabilir. ve hatta dokuz ay boyunca ne içileceğini veya daha da önemlisi ne içilmeyeceğini öğrenmek... Anne adaylarının işini biraz daha kolaylaştıracak; hamileyken içmenin güvenli olduğu ve aynı zamanda tüketilmemesi gereken içecekleri hazırladık.

Su içmeyi ihmal etmeyin

Hamilelik bir yana, her gün içmeniz gereken en önemli şeylerden biri sudur. Bununla birlikte, hamileyseniz, su içmek eskisinden daha da önemli hale gelir. Amniyotik sıvının yenilenmesi gerekiyor ve su bebeğe birçok yönden yardımcı oluyor. Su, hücrelerinizi iyi nemlendirir ve genel olarak vücudunuzun olabildiğince sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Uzmanlar, herhangi ekstra bir durum olmadığı sürece hamilelern her gün yaklaşık 10 bardak su içmesini öneriyorlar.

Musluk suyundan kaçının

Bunun yanında musluk suyu tüketmekten hamileler herkesden daha çok kaçınmalıdır. Klorlu su düşük doğum ağırlığına, erken doğuma ve gelişimsel gecikmelere neden olabilir.

Çok fazla şekerli içecekten kaçının

Spor içecekleri genellikle şeker şeklinde karbonhidratların yanı sıra elektrolitler ve mineraller ve bazen protein, vitaminler veya kafein içerir.

Sağlığınız yerindeyse, hamilelik sırasında şeker tüketmenizde bir sakınca yoktur, ancak yine de ne kadar şekerli içecek içtiğinizi izlemeyi düşünebilirsiniz . Yani, sıvı alımı hedefinize ulaşmak için yalnızca sporcu içeceklerine veya daha da yüksek miktarda şeker içeren içeceklere güvenmediğinizden emin olun.

Ara sıra şekerli bir içecekle kendinizi şımartmak muhtemelen tamamdır, ancak hamileliğiniz boyunca dengeyi korumak ve aşırıya kaçmak en iyisidir.

Pastörize süt için

Pastörize süt, anne adaylarının içebileceği en iyi şeylerden biridir.

Bebeğin kemikleri en çok son üç aylık dönemde gelişir, bu nedenle özellikle hamilelik ilerledikçe her gün bir bardak süt ekleyin.

İnek sütü içmekten kaçınmak isteyen anne adayları için soya sütü uygun bir alternatiftir.

Çiğ sütten kaçının

Çiğ sütte bulunan bakteriler kimse için iyi olmasa da, özellikle hamile kadınlar için tehlikeli olabilir. Listeria bakterileri listeriosis adı verilen bir enfeksiyona neden olabilir.

Bitki çayı için

Kadınlar sade su içmek istemediğinde bitki çayları vücudu nemlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca rooibos çayı antioksidanlarla doludur ve tamamen kafein içermez, bu da onu hamile kadınlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Hatta pek çok uzman, hamilelik sırasında kırmızı ahududu yaprağı çayı içmenin, kasılmaları daha verimli hale getirmeye yardımcı olabilecek rahim kasını güçlendirdiğine inanıyor. Ancak her bitki çayı hamileliğin her döneminde içilmemelidir. Erken doğum gibi bazı riskler taşıyabilir. Bu nedenle bitki çaylarını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Kafeinli çay ve kahveden kaçının

Bazıları için bir fincan kahve veya güçlü siyah çay olmadan dokuz ay geçtiğini hayal etmek zor olabilir . Yine de, aslında tamamen kafeinden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Ancak, kafein içerenlerin sadece kahve ve çay olmadığını hatırlamak önemlidir . Çikolata, soda ve hatta bazı ilaç türleri uyarıcı içerir.

Bunun nedeni kısmen, doğmamış bir bebeğin kafeini bir yetişkinin yapabileceği şekilde metabolize edememesidir.

Az miktarda kafein bile bebeğinizin uyku düzeninde veya hamileliğin sonraki aşamalarında normal hareket düzeninde değişikliklere neden olabilir.

Limonata için

Kış aylarında hamile değilseniz, limonata veya limon suyu hamilelik sırasında ferahlatıcı ve sağlıklı içeceklerdir. Hatta limonata sabahları mide bulantılarını da hafifletmeye yardımcı olabilir.

Taze sıkılmış limonların, diğer taze sıkılmış meyve suları ile aynı riski taşıdığı doğrudur . Ancak limonların dışını yıkamak inatçı bakterilerden kurtulacaktır. Alternatif olarak, limonatanızı kaynatıp içmeden önce soğutabilirsiniz.

Kombuça çayından kaçının

Kombuça, birçok insanın yudumlamayı sevdiği, kabarcıklı ve fermente edilmiş bir çay içeceğidir.

Bununla birlikte, hamile kadınların onu içmekten kaçınmaları önerilir.

Kombuça alkollü bir içecek olarak etiketlenmemiş olsa da, aslında minimum miktarda yüzde 0,5 alkol içerir. Bu kulağa çok fazla gelmese de, herhangi bir miktarda alkol gelişmekte olan bir fetüse zararlı olabilir . Ek olarak, kombucha kafeinli çay ile yapılır. Kafein bir uyarıcıdır ve plasentayı serbestçe geçebilir ve bir bebeğin kan dolaşımına girebilir.