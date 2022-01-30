Anne adaylarının sıklıkla karşılaştığı bir konu olan hamilelikte akıntı nasıl ve neden olur merak ediliyor. hormonların değişimiyle alakalı olan hamilelikte (gebelikte) akıntı sorunları anne adayları ve çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki hamilelikte akıntı nasıl, ne zaman olur? İşte hamilelikte akıntı nedenleri ve dönemleri...

Hamilelikte akıntı nasıl olur?

Hamilelik akıntısı fizyolojiktir ve genellikle bir tedavi gerektirmez. Fakat bakteriler, mantar veya parazitler nedeniyle oluşan vajinal enfeksiyonlar da akıntıya yol açabilir. Bazen bu etkenlerin ikisi veya tümü bir arada enfeksiyona neden olur. Vajinal akıntıda kötü koku ve renk değişikliği özellikle ileri derecede koyulaşma varsa, beyaz süt kesiği gibiyse, kaşıntı ve yanma gibi belirtiler varsa hemen doktora başvurulmalıdır. Hamilelikte vücut direnci azalır. Vajina içindeki ph dengesi hormonlar dan dolayı değişir. Stabiliteyi kaybeder. Mantar enfeksiyonlarına da sıkça rastlanır.

Hamilelikte akıntı ne zaman olur?

Gebelikte en çok görülen akıntı candina yani mantar enfeksiyonudur. Sebebi ise vajinal asidinin bozulmasına bağlı olarak glikojen oranının yükselmesidir. Bu da enfeksiyon için zemin oluşturur. Özellikle hamileliğin son 3 ayında hücresel bağışıklığın azalması neticesinde kandida gelişimi daha da kolaylaşır. Mantar enfeksiyonu, o bölgedeki koruyucu iyi bakteri topluluğunun azalması nedeniyle meydana gelir.

Hamileliğin ileriki dönemlerinde akıntı olarak düşünülen sıvı, suların erken gelmesi sonucunda boşalmaya devam eden amniyon sıvısı da olabilir. Bu nedenle, özellikle 20. haftadan sonra su gibi bir akıntı söz konusu ise, amniyon sıvısı olup olmadığının incelenmesi gerekir.

Hamilelikte akıntı neden olur?

Hamilelikte akıntıya neden olan mantar enfeksiyonu, o bölgedeki koruyucu iyi bakteri topluluğunun azalması nedeniyle meydana gelir. Hamilelik, doğum kontrol hapları ve gebelik şekeri mantar enfeksiyonunu kolaylaştıran faktörlerdir.

Mantar enfeksiyonunda; vulva ve vajende kızarma, kaşıntı, peynir kesiği şeklinde beyaz renkli ve kokusuz akıntı görülür. Bakteriyel vajinozis, Gardnerella vajinalis adlı bakterinin oluşturduğu ve vajinal akıntıya yol açan bir durumdur. Aşırı miktarda ve kokulu akıntı olur. Trichomonas vajiniti de bir etkendir. Sarı renkli, kötü kokulu, bol köpüklü akıntı ve genital bölgenin dış kısmında kızarıklık gibi belirtilere yol açar. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için anne adayıyla beraber eşinin de tedavi edilmesi gerekir.