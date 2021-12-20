Hamilelikte adet sancısı gibi ağrı olur mu, nedeni nedir?

Hamilelik dönemlerinde kadınlarda görülen ağrıların neden olduğu araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, hamilelikte adet olacakmış gibi ağrı olur mu, ne zaman olur? İşte hamilelikde adet sancısı hakkında merak edilenler...

Hamilelikte adet olacakmış gibi ağrı olur mu?

Bu durum her gebelikte gözlemlenen bir durum değildir. Ancak yaşam şartları ve beslenme dengelerinin de etkilediği pek çok etken nedeniyle hamilelikte adet olacakmış gibi sancılar belirebilir. Düşük belirtileri ve adet sancısıyla benzer belirtiler gösteren bu ağrılar anne adaylarında korkuya neden olabilir. Ancak kasık ve karın ağrılarının nedeni hava koşullarına da bağlı olarak soğuk kış günlerinde etkisini artırabilmektedir. Bu nedenle kadın doğum uzmanınıza başvurmanızda fayda vardır.

Hamilelikte adet olacakmış gibi ağrı neden olur?

Hamilelikte adet sancısı gibi ağrıların nedeni ilk üç ayda bebeğin gelişimi ve anne adayının regl sürecini gerçekleştirememesi ile ilgili bir durum olabilir. Hamilelik boyunca anne adayları fiziksel ve ruhsal değişimler içerisindedir. Çoğunlukla gebeliğin ilk aylarında görülen bu ağrıların ilerleyen zamanlarda etkisini kaybetmesi beklenir. Eğer adet sancılarıyla birlikte kanama, lekelenme gibi bir durum söz konusu olursa mutlaka uzmanınıza danışmanız gerekmektedir.