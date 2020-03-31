Anne adayları koronavirüse karşı nasıl tedbirler almalı?

Evde geçirilen süre zarfında anne adayları mutfaktan uzak durarak hareketsizliğe bağlı oluşabilecek ödemin önüne geçmek amacıyla evin içinde kısa yürüyüş turları yapmalı, tuzdan uzak durmalı.



Anne adaylarının alacağı 10 önlem



Hamilelik döneminde bağışıklık sisteminde görülen azalmayla anne adaylarının başta gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok enfeksiyona karşı dikkatli olması gerekmektedir. Virüsün bulaşmasını engellemek için anne adaylarının alabileceği önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz;



• Eller su ve sabunla sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı.

• Gerekmedikçe ağız burun ve gözlere dokunulmamalı.

• Hapşırırken tek kullanımlık mendiller kullanılmalı.

• Ağız gargarası yapılmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

• Para gibi sıklıkla el değiştiren ürünlerin kullanımından sonra eller tekrar yıkanmalı.

• Toplu alanlarda kullanılan kapı kollarına çıplak elle dokunulmamalı, asansör düğmeleri ile temastan kaçınılmalı.

• Gün içinde sıklıkla kullanılan cep telefonları, kolonya ya da anti bakteriyel sıvılarla temizlenmeli.

• Gerekmedikçe evden dışarı çıkılmamalı, misafir kabul edilmemeli.

• Toplu taşıma araçları kullanılmamalı.

• Seyahat edilmemeli.



Evde kalınan bu dönemde mutfaktan uzak durun

Gebelik, anne adayının beslenmesine özel olarak dikkat etmesi gereken bir süreçtir. Özellikle koronavirüs sebebiyle günümüzün neredeyse tamamını evde geçirdiğimiz şu günlerde anne adaylarının beslenme alışkanlıklarına ve kilo kontrolüne dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Gereğinden fazla kilo almak gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi birtakım riskleri beraberinde getirir. Aynı zamanda normal doğum yapmak isteyen hamilelerin bu isteklerini zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. Anne adayları hem hayvansal proteinleri hem de kuru fasulye, nohut gibi bitkisel proteinleri kullanarak dengeli beslenmelerine dikkat etmeli. Omega içeriği yüksek olan ceviz, badem gibi besinlerle sağlıklı ara öğün atıştırmalıkları yapmalı, kan şekerini hızlı yükselten pirinç ve makarna yerine bulgur tercih etmelidir, “İki canlıyım” düşüncesiyle fazla yemek yemek, evde kalınması gereken bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biri.



Hareketlerinizi kısıtlamayın



Hamilelik döneminde en sık karşılaşılan problemlerden biri ödemdir. Özellikle anne adayının hamilelik dönemi öncesinde fazla kilo problemi varsa ve hamilelikte de hızla kilo almaya devam ediyorsa ödemle karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir. Koronavirüsle mücadele etmek amaçlı evde geçirilen sürenin artışıyla birlikte hareketsizlik de beraberinde ödem sorununu doğurabilir. Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder, bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler, evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmaya yönelik evin içerisinde kısa yürüyüş turları yapılabilir, ağır olmadığı sürece hafif egzersizler, pilates ve yoga gibi sporlar tercih edilebilir.











