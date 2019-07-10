Halıdaki çay lekesi nasıl çıkar?

Şüphesiz çayı hepimiz seviyoruz. Çayı bu kadar seven bir toplum olarak çay lekelerinin halıda, koltukta ya da kıyafette oluşması sık yaşadığımız problemlerden bir tanesi... Hal böyle olunca halıdan çay lekesinin nasıl çıkarılması gerektiği merak edilen konuların başında geliyor. “Çay lekesi nasıl çıkar?” , “Halıdaki kurumuş çay lekesi nasıl çıkar?” gibi sorular internette sıkça aranıyor. Bu yazıda doğal yöntemlerle halıdaki çay lekesinin nasıl çıkarılacağını adım adım anlatacağız.

KABARTMA TOZU İLE HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

• Öncelikle çay dökülen yere hemen müdahale etmek için temiz bir bez ya da peçete ile bastırın. Çay lekesinin kullandığınız bez veya peçete sayesinde iyice emilmesini sağlayın.

• Bir kaba ya da tabağa kabartma tozundan bir miktar dökün.

• Nemli temiz bezi kabartma tozuna batırarak, lekeli bölgeyi iyice ovun, ardından su ile durulayın.

• Lekeli bölgenin üzerine kabartma tozunu döküp bir gece bekletmek de etkili bir yöntemdir.

SİRKE KULLANARAK HALIDAKİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

• Bir kapta beyaz sirke ve eşit miktardaki suyu karıştırın.

• Elde ettiğiniz karışımı lekenin üzerine dökerek bez ile ovalayın.

• Leke çıkana kadar aynı işlemi tekrarlayın.

• Son olarak soğuk suyla lekeli bölgeyi durulayın.

DİĞER YÖNTEMLER

• Bir parça Arap sabununu çay dökülen lekeli bölgeye sürün. 10 dakika kadar bekleyin. Havlu veya bir bez ile lekeli kısmı ovalayın. Kısa zamanda etki edecek, halıdaki çay lekesi bu yöntemle kolayca çıkacak.

• Halıdaki çay lekesinden beyaz sabun yardımı ile kolayca kurtulabilirsiniz. Lekeli bölgeye beyaz sabunu sürüp ovalayın. 10 dakika bekledikten sonra durulayın.

• Bulaşık makinesi parlatıcısından bir miktar lekeli bölgeye dökün. Biraz bekledikten sonra bez ile ovalayın. Bir süre sonra lekenin yok oluşuna şahit olacaksınız.