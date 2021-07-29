Hafize isminin anlamı nedir? Hafize ne demek? Hafize adının özellikleri, analizi ve kökeni

Hafize isminin kökeni Arapçadır. Hafize ismi sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Hafize isminin anlamı koruyan ve saklayan kişidir.

Hafize İsminin Anlamı Nedir? Hafize Ne Demek?

Türkiye’de Hafize ismini kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Hafize ismi kelime anlamı ile koruyan ve saklayan demektir.

Hafize İsminin Özellikleri

İnsanlar ile vakit geçirmekten çok hoşlanır. İyiliğe karşılık vermeyi çok sever ve kötülük karşısında da kesinlikle sessiz kalmaz. Paraya fazla önem vermez ancak gezmeyi de ihmal etmez.

Hafize İsminin Analizi

Hafize ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

H: Sakin ve durgun bir yapıya sahiptir. Sıradan monoton bir hayatı benimser.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

F: Çevresine karşı oldukça güven verir. Dostları tarafından oldukça iyi tanınır.

İ: Kırılgan ve çok duygusal karaktere sahiptir. Hemen incinebilir.

Z: Güneşte gezmeyi çok sever ve okumaktan çok hoşlanır.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

Hafize Adının Kökeni

Hafize adının kökeni Arapçadır.

Hafize İsminin Yanına Yakışan İsimler

Hafize isminin yanına yakışan kız isimleri; Hafıza, Hafza, Hafide, Hafife, Hafise, Hafset, Hafside.

Hafize isminin yanına yakışan erkek isimleri; Hafir, Hafit, Hafiz, Hafız.

Hafize İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.