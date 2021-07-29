Hafize isminin anlamı nedir? Hafize ne demek? Hafize adının özellikleri, analizi ve kökeni
Yabancı kökenli olmasına rağmen ülkemizde pek çok farklı kökenli isimler giderek kullanılmaya başlanmaktadır. Bu tür yabancı isimler arasında Hafize ismi de yer almaktadır. Bebeği için Hafize ismini düşünen bireyler, ismin anlamını, kuranda geçip geçmediğini ve cinsiyetini merak ediyor. Hafize isminin anlamı nedir? Hafize ne demek? Hafize ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Hafize isminin kökeni Arapçadır. Hafize ismi sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Hafize isminin anlamı koruyan ve saklayan kişidir.
Hafize İsminin Anlamı Nedir? Hafize Ne Demek?
Türkiye’de Hafize ismini kullanan kişilerin sayısı yaklaşık 55 bin civarındadır. Hafize ismi kelime anlamı ile koruyan ve saklayan demektir.
Hafize İsminin Özellikleri
İnsanlar ile vakit geçirmekten çok hoşlanır. İyiliğe karşılık vermeyi çok sever ve kötülük karşısında da kesinlikle sessiz kalmaz. Paraya fazla önem vermez ancak gezmeyi de ihmal etmez.
Hafize İsminin Analizi
Hafize ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
H: Sakin ve durgun bir yapıya sahiptir. Sıradan monoton bir hayatı benimser.
A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.
F: Çevresine karşı oldukça güven verir. Dostları tarafından oldukça iyi tanınır.
İ: Kırılgan ve çok duygusal karaktere sahiptir. Hemen incinebilir.
Z: Güneşte gezmeyi çok sever ve okumaktan çok hoşlanır.
E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.
Hafize Adının Kökeni
Hafize adının kökeni Arapçadır.
Hafize İsminin Yanına Yakışan İsimler
Hafize isminin yanına yakışan kız isimleri; Hafıza, Hafza, Hafide, Hafife, Hafise, Hafset, Hafside.
Hafize isminin yanına yakışan erkek isimleri; Hafir, Hafit, Hafiz, Hafız.
Hafize İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.