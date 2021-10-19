Güve nasıl oluşur? Güve nereden gelir, ne kokusuna gelmez?

Güve, kanatlı bir böcek türü olarak bilinmektedir. Güveler çeşitli kumaş, odun ve ya benzeri eşyaların üzerinde barınırlar. Güveler genellikle nemli ortamları seven canlılar olarak bilinir.

Güve Nasıl Oluşur?

Güve genellikle ev ve iş yerlerinde barınan canlılar arasında yer alır. Bir tür kanatlı böceklerden olan güve nemli ortamları seven canlılar arasında yer alır. Özellikle uygun bir oda sıcaklığı bulan güve üremeye başlar. Güve çeşitleri evin ve iş yerlerinin pek çok noktasına larvalarını bırakabilirler. Güvelerin üremek için larvaları genellikle nemli ortamlardaki kıyafetlerin arasında olur. O nedenle kıyafetler, yünlü elbiseler ve kürk çeşitleri nemli ortamlarda tutulmamalıdır.

Sıcak olmayan alanlarda da kıyafetlerin saklanması çok önemlidir. Aksi durumda güveler nemli ve sıcak ortamlarda rahat bir şekilde ürerler. Güvelerin üreme yeteneklerinin oluşmaması için çok dikkatli davranılmalıdır. Olası bir durumda mutlaka kısa süre içerisinde müdahale edilmelidir. Ayrıca zamanında müdahale edilmemesi gibi bir durumda güveler de kısa süre içinde pek çok alanı çok hızlı bir şekilde kaplarlar.

Güve Nereden Gelir?

Güvelerin geldiği alanların belirlenerek mutlaka önlem alınması gerekir. Güveler ev ve iş yerlerinde kiler, mutfak gibi alanlarda bulunurlar. Özellikle kiler gibi alanlarda yaygın olarak bulunan güve çeşitleri nemli ve sıcak ortam buldukları anda üremeye başlarlar. Güveler çoğu zaman yün ve benzeri kıyafetlerin arasında ürerler. O nedenle güve gelmemesi için pek çok önlemin de doğru bir şekilde alınması gerekmektedir.

Evlerde çoğu zaman steril ve hijyenik alanlar oluşturulmalıdır. Tüm eşyaların temiz tutulması da çok önemlidir. Ev ve iş yerlerinde steril alanlar yaratıldığı takdirde güvelerin gelmesi de önlenecektir. Dolap içinde uzun süre bekleyen kıyafetlerde güve görülebilir. O nedenle dolaptaki kıyafetler sık sık mutlaka havalandırılmalıdır.

Güve Ne Kokusuna Gelmez?

Güve ile mücadele etmenin belli başlı yolları bulunmaktadır. Öncelikle güvelerden kurtulmak için tüm evi detaylı olarak temizlemek gerekir. Basit ve etkili yöntemler denenerek güvelerden kurtulmak mümkün olabilir. Ayrıca mutlaka sirkeli su kullanılarak güvelerin kıyafetlere gelmesi önlenir. Ayrıca güveler defne yaprağı kokusundan da nefret ederler. Güveler genellikle defne yaprağı kokusundan ve sirkeli su kokusundan çok fazla rahatsız olurlar.

Çamaşır makinesi ve hava almayan cam saklama kapları kullanılarak güveler ile mücadele edilebilir. Güveler elektrikli süpürge ile alınabilir. Kıyafetler ise günlük düzenli olarak çamaşır makinesinde yıkanmalıdır. Tüm bu işlemler ise adım adım uygulandığı takdirde güvelerden de kurtulmak mümkün olabilir.

Güve Neden Olur?

Günümüzde büyük bir sorun haline gelen güvelerin oluşma nedenleri merak ediliyor. Güvelerin oluşmasını etkileyen pek çok farklı etken bulunmaktadır. Güveler çoğu zaman bakliyatların saklandığı alanlarda ortaya çıkarlar. Mercimek, nohut ve bakliyatların ağzı açık kaldığı takdirde güveler de kendilerine uygun bir yaşam alanı bulabilirler. Güveler bakliyatların arasında saklanarak rahat bir şekilde yaşayabilirler.

Beslenmelerine de dikkat eden güveler rahat üreyebildikleri alanlarda hızlı bir şekilde yayılırlar. Güveler genellikle nemli ve kirli ortamlarda daha sık görülebilirler. Ev içerisinde üreme yeteneği gösteren güveler pek çok can sıkıcı duruma neden olabilirler. O nedenle kıyafetler ve özellikle de yünlü giysiler asla nemli bırakılmalıdır. Güveler nemli ortamlarda çok hızlı bir şekilde üreme sağlarlar.