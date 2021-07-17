Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek? Gökay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Öz Türkçe bir isim olan Gökay, 11. yüzyıldan literatüre girdi. İlk kez İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan bu ismin sözlük anlamı göklerdeki parlak aydır. Bu isim bazı ülkelerde unvan olarak kullanılmıştır. Gökay isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 10 bin kişi Gökay ismini taşıyor. İçinde ''Gök'' ya da ''Ay'' kelimelerinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir.
1- Aykut
2- Gökalp
3- Gökhan
4- Ayça
5- Göksel
6- Aytaç
7- Aynur
8- Gökçe
Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek?
Gökay isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Mavi gözlü
İkinci Anlamı: Şanı göklere yaraşır olan, yüce, ali
Üçüncü Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan
Gökay İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 9
Renk sembolü: Mavi
Cinsiyeti: Üniseks
Gökay İsminin Analizi
Harf analizine göre Gökay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sessiz sakin bir yapıya sahiptir.
2- Kavga ve tartışmalardan kaçınır.
3- Disiplinli ve çalışkandır.
Gökay Adının Kökeni
Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan Gökay ismi öz Türkçedir.
Gökay İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Seray
2- Şenay
3- Benay
4- Gözde
5- Günay
6- Ayla
7- Şevval
8- Göknur
9- Ayten
Gökay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Gökay ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.