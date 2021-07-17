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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 17.07.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek? Gökay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek? Gökay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Öz Türkçe bir isim olan Gökay, 11. yüzyıldan literatüre girdi. İlk kez İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan bu ismin sözlük anlamı göklerdeki parlak aydır. Bu isim bazı ülkelerde unvan olarak kullanılmıştır. Gökay isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 10 bin kişi Gökay ismini taşıyor. İçinde ''Gök'' ya da ''Ay'' kelimelerinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Aykut

 2- Gökalp

3- Gökhan

4- Ayça

5- Göksel

6- Aytaç

7- Aynur

8- Gökçe

 Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek?

 Gökay isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Mavi gözlü

 İkinci Anlamı: Şanı göklere yaraşır olan, yüce, ali

 Üçüncü Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan

 Gökay İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 9

 Renk sembolü: Mavi

 Cinsiyeti: Üniseks

 Gökay İsminin Analizi

 Harf analizine göre Gökay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sessiz sakin bir yapıya sahiptir.

 2- Kavga ve tartışmalardan kaçınır.

 3- Disiplinli ve çalışkandır.

 Gökay Adının Kökeni

 Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan Gökay ismi öz Türkçedir.

 Gökay İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Seray

 2- Şenay

 3- Benay

 4- Gözde

 5- Günay

 6- Ayla

 7- Şevval

 8- Göknur

 9- Ayten

 Gökay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Gökay ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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