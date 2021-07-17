Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek? Gökay Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Ülkemizde yaklaşık 10 bin kişi Gökay ismini taşıyor. İçinde ''Gök'' ya da ''Ay'' kelimelerinin geçtiği diğer popüler isimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Aykut

2- Gökalp

3- Gökhan

4- Ayça

5- Göksel

6- Aytaç

7- Aynur

8- Gökçe

Gökay İsminin Anlamı Nedir? Gökay Ne Demek?

Gökay isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Mavi gözlü

İkinci Anlamı: Şanı göklere yaraşır olan, yüce, ali

Üçüncü Anlamı: Yüzü ay kadar parlak olan

Gökay İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 9

Renk sembolü: Mavi

Cinsiyeti: Üniseks

Gökay İsminin Analizi

Harf analizine göre Gökay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sessiz sakin bir yapıya sahiptir.

2- Kavga ve tartışmalardan kaçınır.

3- Disiplinli ve çalışkandır.

Gökay Adının Kökeni

Yaklaşık 10 asırdır kullanılmakta olan Gökay ismi öz Türkçedir.

Gökay İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Seray

2- Şenay

3- Benay

4- Gözde

5- Günay

6- Ayla

7- Şevval

8- Göknur

9- Ayten

Gökay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Gökay ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.