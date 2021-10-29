Gitar İsimleri - Sırasıyla Elektro, Bas Ve Klasik Gitar Tel İsimleri Ve İngilizceleri

Gitarlar tüm şekil ve boyutlarda gelir, çok farklı türde gitarlar vardır.

Gitar İsimleri ve Türleri

Ud gibi gitar benzeri enstrümanların tarihi MÖ 3100'e kadar uzanıyor ve bu da onları en eski müzik enstrümanlarından biri yapıyor. Gelişimlerinden bu yana, bunca zaman önce, gitar birçok değişiklik geçirdi. Şimdi çok sayıda farklı gitar mevcut ancak bunların içine gireceği beş ana gitar türü vardır.

Klasik Gitarlar

İspanyol gitarı olarak da bilinen klasik gitar, başlangıçta klasik veya flamenko müziği çalmak için yapılmıştı, ancak artık herhangi bir müzik türünde de kullanılabiliyor. Klasik gitarlar, parmaklarda daha kolay olan ve çelik tellerden daha yumuşak bir ses üreten naylon tellere sahip olma eğilimindedir. Klasik gitarlar genellikle çeşitli boyutlarda mevcuttur. Ürettikleri ses, genellikle daha ucuz fiyat ve mevcut boyutların çeşitliliği, klasik gitarı yeni başlayanlar için oldukça popüler hale getirdi.

Akustik Gitar

Akustik gitar klasik gitara benzer, ancak naylon teller yerine genellikle çok daha yüksek bir ses üreten çelik tellerle yapılır. Dretnot ve on iki telli gitar dahil, çalabileceğiniz çok sayıda farklı akustik gitar türü vardır.

Elektro-Akustik Gitar

Elektro-akustik gitar, temel olarak akustik gitarla aynıdır, ancak sesi amplifikatörlere takarak yükseltme seçeneği vardır. Elektro-akustik gitarlar, kayıt ekipmanı ve ses efekti pedallarıyla kullanım için de popülerdir.

Elektro Gitar

Elektro gitarlar diğer gitar türlerinden farklıdır çünkü tellerin titreşimini elektrik sinyallerine çevirerek ses üretirler. Yani diğer gitar türlerinden farklı olarak bir elektro gitarı alıp çalamazsınız. Bir ses elde etmek için elektro gitarı bir amplifikatöre takmanız gerekmektedir.

Bas Gitar

Bas gitar, diğer gitarlardan çok daha düşük bir ton üretecek şekilde tasarlanmıştır. Modern bas gitarların çoğu elektriklidir ve dört tellidir, ancak bazı bas gitarlarda beş veya altı iğne bulunur.

Pek çok ünlü gitarist, gitarlarına isimler vermiştir. Bunlar;

Albert King'in “Lucy” adlı gitaristi, Gibson Flying V gitarına Lucy adını verdi.

BB King'in “Lucille”, şarkıcı söz yazarı BB King, gitarına Lucille adını verdi.

Billy Gibbons'ın “Muddywood” adlı müzisyeni Billy Gibbon, gitarı Muddywood'u haraç şarkıcısı Muddy Waters olarak adlandırdı.

Eddie Van Halen'ın “FrankenStrat”ı, müzisyen Eddie Van Halen gitarına FrankenStrat adını verdi.

Keith Richards'ın “Micawber”ı, İngiliz müzisyen Keith Richard, ikonik Telecaster gitarına Micawber adını verdi.

Stevie Ray Vaughan'ın “Lenny” ve “Number One”ı, müzisyen Stevie Ray Vaughan, 1963-1965 yılları arasında yaptığı iki gitarına Lenny ve bir Stratocaster olan Number One adını verdi.

Tony Iommi'nin “Old Boy”u, İngiliz gitarist Tony Iommi, Jaydee Custom SG gitarına Old Boy adını verdi. Iommi, gitarı 1975 ve 1978 yılları arasında yaptı.

Willie Nelson'ın "Trigger"ı, müzisyen Willie Nelson, Martin N-20 gitarına Trigger adını verdi.

Yngwie Malmsteen'in “The Duck”ı, İsveçli gitarist Yngwie Malmsteen krem ​​rengi Stratocaster'a The Duck adını verdi.

Gitar Tel İsimleri (İngilizce) Nelerdir?

Standart bir gitarda 6 tel bulunur. Bu dizelerin her birinin bir adı ve bir numarası vardır. Bunlar;

dize EN KALIN dizedir ve genellikle Düşük E dizesi olarak adlandırılır. dize bir sonraki aşağı olanıdır. Buna A dizisi denir. dizeye D dizesi de denir. dize G dizesi olarak da adlandırılır. dize ayrıca B dizesi olarak da adlandırılır. dize EN İNCE dizedir. Bu diziye E dizisi veya bazen 'yüksek E dizisi' denmektedir.

Gitarda çalabileceğiniz en düşük nota, düşük E telidir (en kalın tel). Bu yüzden buna 'alt' dize denir. En düşük perdeye sahiptir. Gitarda çalabileceğiniz en yüksek nota, yüksek E telidir (en ince tel). Bu nedenle 'üst' dize denir. Açık tellerin en yüksek perdesine sahiptir.