G ile başlayan kız isimleri nelerdir? G harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi G olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimler şunlardır:

1- Glenn 2- Gabriela 3- Gus 4- Geraldine 5- Gillian 6- Gilbert 7- Gloria

G ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Gizem

2- Gülçin

3- Güzin

4- Gül

5- Gözde

6- Gamze

7- Gaye

8- Gonca

9- Gökçe

10- Göknur

G Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Gizem:

Öz Türkçe bir isim olan Gizem, saklı, mahrem, göz önünde bulunmayan ve herkes tarafından bilinmeyen sır anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 70 bin kişi bu ismi taşıyor.

2- Gülçin:

Farsçada ''Çin'' eki toplayan, deren, bir araya getiren demektir. Gülçin ismi ise gül toplayan ve gül bahçesi anlamına gelir.

3- Güzin:

Farsça kökenli bir isim olan Güzin'in iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Yolu aydınlık, geleceği parlak olan.

İkinci Anlamı: Seçkin, muteber, müstesna

4- Gül:

Gül, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en fazla yetiştirilen, kırmızı, beyaz ve sarı renkte açan bir çiçek türüdür. Başta Gülnur ve Gülay olmak üzere birçok isim, Gül isminden türetilmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

5- Gözde:

Göz kelimesinden türetilmiş olan Gözde ismi, benzerlerinden üstün olan, seçkin ve saygıdeğer anlamına gelir.

6- Gamze:

Gazel ve kaside türündeki şiirlerde sevgilinin en belirgin özelliklerinden biri olan Gamze, süzgün bakış anlamına gelir. Gamzenin bir diğer anlamı ise gülünce yanaklarda ortaya çıkan derin çukurdur. Ülkemizde yaklaşık 140 bin kişi bu ismi kullanıyor. Bu kişilerin yarısına yakını İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.

7- Gaye:

2000'li yılların başında popüler olmaya başlayan Gaye ismi, ulaşılmak istenen hedef, amaç ve maksat anlamına gelir.

8- Gonca:

Gamze gibi Gonca ismi de Divan edebiyatında en sık kullanılan mecazlardan biridir. İsmin sözlük anlamı henüz açılmamış gül olsa da, edebiyatta daha çok sevgilinin ağzı anlamında kullanılmıştır. Bu ismin Goncagül şeklindeki kullanımı da yaygındır.

9- Gökçe:

Eski Türkçe isimlerde ''çe'' eki gibi anlamında kullanılır. Gökçe ismi de gök gibi mavi ve aydınlık olan anlamına gelir.

10- Göknur:

Göknur, aydınlık gökyüzü demektir.