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Frambuazlı Pratik Cheesecake | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde frambuazlı pratik cheesecake var!
Malzemeler:
Tabanı İçin:
- 3 paket yulaflı bisküvi
- 100 gram tereyağı
- ½ su bardağı badem unu
İç Kreması İçin:
- 3 adet yumurta
- 130 gram şeker
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 100 gram krema
- 400 gram labne
Üst Sosu İçin:
- 350 gram frambuaz
- 50 gram şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 ½ su bardağı su
Yapılışı:
- Yulaflı bisküvilerinizi Arçelik Eternity El Blender'ından geçirin.
- Tereyağını eritin. Yulaflı bisküvi, tereyağı ve badem ununu bir kabın içerisine alarak Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.
- Cheesecake'inizi hazırlayacağınız kabınızın alt tabanına güzelce yayın. Ardından bir bardak yardımıyla iyice yerleştirin.
- Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar Arçelik Eternity Mikser ile çırpın. Ardından un, nişasta, krema ve labneyi de ekleyerek bir kez daha çırpın.
- Hazırladığınız kremayı cheesecake tabanınızın üzerine yayarak buzlukta 30 dakika kadar bekletin.
- Frambuaz, şeker, nişasta ve suyu bir tencereye alarak Arçelik Ankastre Ocakta 7 dakika boyunca pişirin.
- Ardından 30 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
- Dinlenen sosunuzu buzluktan çıkardığınız cheesecakein üzerine yayın. Tarifinizi tekrar buzlukta 30 dakika daha tuttuktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.
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