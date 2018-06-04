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Frambuazlı Pratik Cheesecake | Mucize Lezzetler

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Frambuazlı Pratik Cheesecake | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde frambuazlı pratik cheesecake var!

Malzemeler:

Tabanı İçin:

  •  3 paket yulaflı bisküvi
  •  100 gram tereyağı
  •  ½ su bardağı badem unu

İç Kreması İçin:

  •  3 adet yumurta
  •  130 gram şeker
  •  1 yemek kaşığı un
  •  1 yemek kaşığı mısır nişastası
  •  100 gram krema
  •  400 gram labne

Üst Sosu İçin:

  •  350 gram frambuaz
  •  50 gram şeker
  •  2 yemek kaşığı nişasta
  •  1 ½ su bardağı su

Yapılışı:

  •  Yulaflı bisküvilerinizi Arçelik Eternity El Blender'ından geçirin.
  •  Tereyağını eritin. Yulaflı bisküvi, tereyağı ve badem ununu bir kabın içerisine alarak Arçelik Eternity Mikser ile karıştırın.
  •  Cheesecake'inizi hazırlayacağınız kabınızın alt tabanına güzelce yayın. Ardından bir bardak yardımıyla iyice yerleştirin.
  •  Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar Arçelik Eternity Mikser ile çırpın. Ardından un, nişasta, krema ve labneyi de ekleyerek bir kez daha çırpın.
  •  Hazırladığınız kremayı cheesecake tabanınızın üzerine yayarak buzlukta 30 dakika kadar bekletin.
  •  Frambuaz, şeker, nişasta ve suyu bir tencereye alarak Arçelik Ankastre Ocakta 7 dakika boyunca pişirin.
  •  Ardından 30 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
  •  Dinlenen sosunuzu buzluktan çıkardığınız cheesecakein üzerine yayın. Tarifinizi tekrar buzlukta 30 dakika daha tuttuktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. 
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