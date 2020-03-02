Feyza isminin anlamı nedir? Feyza ne demek?

Feyza ismi, birçok farklı anlamı içermektedir.

Feyza İsminin Anlamı

Feyza ismi bir suyun akıp taşması anlamına gelmektedir. Feyza, bol miktarda akan, çevresine bereket saçan coşkun bir suyu ifade etmektedir. Arapçada bazı metinlerde isim, bu anlamıyla kullanılmaktadır.

İsmin bir diğer anlamı da artmak, fazlalaşmak, çoğalmak olarak açıklanır. İsmin içerdiği çoğalmak, insana neşe ve huzur veren bir bereket ortamına işaret etmektedir.

Feyza Ne Demek?

Feyza isminin içerdiği anlamlardan bir diğeri de ilim irfan sahibi olmaktır. Bu isim ile kastedilen ilim ve bilgi, kişinin manevi yükselişini sağlar. Feyz sahibi olan kimse, dünyevi ve manevi alanda kendisini geliştirmiş demektir.

Feyza ismiyle, kendisini olumlu şekilde yetiştirmiş kimseler kastedilmektedir. Bu kimseler, çevrelerine sahip oldukları bilgiyle yardım eden, sevilen kişilerdir.

Feyza ismine yüklenen anlamlar duygusallık, akıl ve mantıktır. Bu isme sahip kimselerde duyguların mantık ve akıl ile birlikte yürütülmesi gözlemlenmiştir. Refah içerisinde yaşayan mutlu ve verimli kimseler kastedilmektedir.

Feyza ismi, Arapça kökenli olmasına rağmen Kur'an’da geçmemektedir. Fakat Peygamber döneminde yaşamış kimseler, feyz sahibi olarak tanımlanır. Bu kimseler için bazı yerlerde "Feyza" ifadesi kullanılmıştır.