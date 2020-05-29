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Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Feride isminin anlamı nedir? Feride ne demek

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Feride isminin anlamı nedir? Feride ne demek
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Feride özellikle filmlerde ya da dizilerde çok sık karşılaşılan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış kız çocukları için en fazla değerlendirilen bir isimdir. Peki, Feride isminin anlamı nedir? Feride ne demek? İşte detaylar.

Feride kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede yaygın kullanılan en özel isimler arasında yer almaktadır. Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Kendi reyiyle hareket eden, gururlu ve kibirli kişi’ şeklinde ifade edilmektedir.

 Feride İsminin Anlamı

 Kız çocukları için değerlendirilebilecek en güzel isimlerden biri olarak Feride öne çıkıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde çok sık karşılaşılan bu güzel isim, günümüzde yeniden oldukça popüler hale geldi. Hoş anlamı ve telaffuzu ile beraber değerlendirmek mümkün. Türkçe karşılığı, ‘Gururlu ve kibirli kimse, kendi reyiyle hareket eden kişi’ şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kararlarını verebilen kişi olarak da nitelemek mümkündür.

 Feride aynı zamanda sözlük anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, ‘acele’ anlamı taşıdığını söylemek mümkündür. Aynı zamanda, ‘eşsiz, tek ve benzeri olmayan’ anlamları üzerinden de nitelenmektedir. Karakteristik özellikleri içerisinde üstün kişilik ve kendi başına doğru karar verebilme gibi unsurlar yer almaktadır.

 Tek başına kullanılabileceği gibi farklı İsimlerle Feride adını bir araya getirebilirsiniz. Minik yavrunuz adına bir isim arayışı içerisinde iseniz listede yer alması gereken adlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

 

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