F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İnternet sebebi ile insanlar oldukça fazla farklı isim bulabilmektedir. İnsanlar kız bebeklerine verecekleri isimlerin hem güzel hem de anlamlı olmasını ister. Bu nedenle de bebek doğana kadar çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılır.

F İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Füsun

Fitnat

Füruzan

Fulya

Funda

Firuze

Fikret

Firuz

Fikriye

Firdevs

Filiz

Figen

Fevziye

Fidan

Feyman

Feza

Fethiye

Ferhunde

Ferzan

Feride

Feriha

Ferhan

Ferah

Ferda

Ferahnaz

Feraye

Feray

Fehime

Farise

Fazilet

Fatma

Fatoş

Fatmagül

Fadime

Fahire

Fahriye

Fatmanur

Fadiş

F Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

Füsun: Büyü ya da sihir. Büyüleyici şekilde güzel olan

Fitnat: zihni açık olan, her konuyu hemen öğrenen kimse

Füruzan: Parlak ya da parlayıcı

Fulya: Rengi sarı olan, oldukça hoş kokan bir tür çiçek

Funda: Farklı çeşitleri olan çalılara verilen isim

Firuze: Mesut ve mutlu kimse. Açık yeşil ya da açık mavi renklerinde oldukça kıymetli olan taş

Fikret: amaç, niyet, fikir ya da düşünce

Firuz: Mutlu, mesut, talihi iyi olan

Fikriye: Düşünerek oluşturulmuş olan

Firdevs: Bostan, bahçe, cennet

Filiz: Tohum ya da bitkilerin yeni çıkan bölümleri. Cevher, ham maden

Figen: Çiçek demeti isimleri

Fevziye: Tanrının bereketi, üstün

Fidan: Ağaçların yeni oluştuğu dönemler

Feyman: Ahlaki olarak olgun olmak

Feza: Evrenin geniş olması, uzay

Fethiye: Fethe ait olan

Ferhunde: Uğurlu, mübarek

Ferzan: Bilim

Feride: Eşi olmayan kimse. Kendi fikirlerine göre hareket eden

Feriha: Rahat ve sevinçli kimse

Ferhan: Mutlu ve sevinçli olan

Ferah: Açık, havadar, kişinin gönlünün açık olması

Ferda: Öbür dünya, ahiret

Ferahnaz: Nazlı kimse

Feraye: Ay ışığı

Feray: Ayın en parlak hali

Fehime: Anlayışlı ve akıllı kimse

Farise: Atlı, süvari. anlayışlı kimse

Fazilet: Kişilerin ahlaklı ve iyi davranmasını sağlayan manevi kuvvet. Ahlak

Fatma: Hz. Muhammed'in (SAV) kızı. Soyu ve kendisi cehennemden uzaklaştırılmış olan

Fatoş: Fatma'nın değişik söyleneni

Fatmagül: Fatma ile gül isimlerinin birleşmesi ile elde edilen isim

Fadime: Fatma isminin farklı bir söyleniş türü

Fahire: İftihar edilen, övünülen, kıymetli, mükemmel, güzel

Fahriye: Karşılık beklemeden bir işin yapılması, bir tür şiir

Fatmanur: Fatma ismi ile nur isminin birleşmesinden elde edilen isim

Fadiş: Fatma adının değişik bir şekilde söylenen hali