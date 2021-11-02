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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Anne ve baba olacak olan kişiler bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girmektedir. Bu nedenle de çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları nelerdir detayları ile derledik.

İnternet sebebi ile insanlar oldukça fazla farklı isim bulabilmektedir. İnsanlar kız bebeklerine verecekleri isimlerin hem güzel hem de anlamlı olmasını ister. Bu nedenle de bebek doğana kadar çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılır.

F İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? 

Füsun

Fitnat

Füruzan

Fulya

Funda

Firuze

Fikret

Firuz

Fikriye

Firdevs

Filiz

Figen

Fevziye

Fidan

Feyman

Feza

Fethiye

Ferhunde

Ferzan

Feride

Feriha

Ferhan

Ferah

Ferda

Ferahnaz

Feraye

Feray

Fehime

Farise

Fazilet

Fatma

Fatoş

Fatmagül

Fadime

Fahire

Fahriye

Fatmanur

Fadiş

F Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?

 Füsun: Büyü ya da sihir. Büyüleyici şekilde güzel olan

 Fitnat: zihni açık olan, her konuyu hemen öğrenen kimse

 Füruzan: Parlak ya da parlayıcı

 Fulya: Rengi sarı olan, oldukça hoş kokan bir tür çiçek

 Funda: Farklı çeşitleri olan çalılara verilen isim

 Firuze: Mesut ve mutlu kimse. Açık yeşil ya da açık mavi renklerinde oldukça kıymetli olan taş

 Fikret: amaç, niyet, fikir ya da düşünce

 Firuz: Mutlu, mesut, talihi iyi olan

 Fikriye: Düşünerek oluşturulmuş olan

 Firdevs: Bostan, bahçe, cennet

 Filiz: Tohum ya da bitkilerin yeni çıkan bölümleri. Cevher, ham maden

 Figen: Çiçek demeti isimleri

 Fevziye: Tanrının bereketi, üstün

 Fidan: Ağaçların yeni oluştuğu dönemler

 Feyman: Ahlaki olarak olgun olmak

 Feza: Evrenin geniş olması, uzay

 Fethiye: Fethe ait olan

 Ferhunde: Uğurlu, mübarek

 Ferzan: Bilim

 Feride: Eşi olmayan kimse. Kendi fikirlerine göre hareket eden

 Feriha: Rahat ve sevinçli kimse

 Ferhan: Mutlu ve sevinçli olan

 Ferah: Açık, havadar, kişinin gönlünün açık olması

 Ferda: Öbür dünya, ahiret

 Ferahnaz: Nazlı kimse

 Feraye: Ay ışığı

 Feray: Ayın en parlak hali

 Fehime: Anlayışlı ve akıllı kimse

 Farise: Atlı, süvari. anlayışlı kimse

 Fazilet: Kişilerin ahlaklı ve iyi davranmasını sağlayan manevi kuvvet. Ahlak

 Fatma: Hz. Muhammed'in (SAV) kızı. Soyu ve kendisi cehennemden uzaklaştırılmış olan

 Fatoş: Fatma'nın değişik söyleneni

 Fatmagül: Fatma ile gül isimlerinin birleşmesi ile elde edilen isim

 Fadime: Fatma isminin farklı bir söyleniş türü

 Fahire: İftihar edilen, övünülen, kıymetli, mükemmel, güzel

 Fahriye: Karşılık beklemeden bir işin yapılması, bir tür şiir

 Fatmanur: Fatma ismi ile nur isminin birleşmesinden elde edilen isim

 Fadiş: Fatma adının değişik bir şekilde söylenen hali

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