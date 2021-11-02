F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Anne ve baba olacak olan kişiler bebeğin cinsiyetini öğrendikten sonra isim arayışına girmektedir. Bu nedenle de çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. F ile başlayan kız isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları nelerdir detayları ile derledik.
İnternet sebebi ile insanlar oldukça fazla farklı isim bulabilmektedir. İnsanlar kız bebeklerine verecekleri isimlerin hem güzel hem de anlamlı olmasını ister. Bu nedenle de bebek doğana kadar çeşitli kaynaklardan araştırmalar yapılır.
F İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
Füsun
Fitnat
Füruzan
Fulya
Funda
Firuze
Fikret
Firuz
Fikriye
Firdevs
Filiz
Figen
Fevziye
Fidan
Feyman
Feza
Fethiye
Ferhunde
Ferzan
Feride
Feriha
Ferhan
Ferah
Ferda
Ferahnaz
Feraye
Feray
Fehime
Farise
Fazilet
Fatma
Fatoş
Fatmagül
Fadime
Fahire
Fahriye
Fatmanur
Fadiş
F Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları Nelerdir?
Füsun: Büyü ya da sihir. Büyüleyici şekilde güzel olan
Fitnat: zihni açık olan, her konuyu hemen öğrenen kimse
Füruzan: Parlak ya da parlayıcı
Fulya: Rengi sarı olan, oldukça hoş kokan bir tür çiçek
Funda: Farklı çeşitleri olan çalılara verilen isim
Firuze: Mesut ve mutlu kimse. Açık yeşil ya da açık mavi renklerinde oldukça kıymetli olan taş
Fikret: amaç, niyet, fikir ya da düşünce
Firuz: Mutlu, mesut, talihi iyi olan
Fikriye: Düşünerek oluşturulmuş olan
Firdevs: Bostan, bahçe, cennet
Filiz: Tohum ya da bitkilerin yeni çıkan bölümleri. Cevher, ham maden
Figen: Çiçek demeti isimleri
Fevziye: Tanrının bereketi, üstün
Fidan: Ağaçların yeni oluştuğu dönemler
Feyman: Ahlaki olarak olgun olmak
Feza: Evrenin geniş olması, uzay
Fethiye: Fethe ait olan
Ferhunde: Uğurlu, mübarek
Ferzan: Bilim
Feride: Eşi olmayan kimse. Kendi fikirlerine göre hareket eden
Feriha: Rahat ve sevinçli kimse
Ferhan: Mutlu ve sevinçli olan
Ferah: Açık, havadar, kişinin gönlünün açık olması
Ferda: Öbür dünya, ahiret
Ferahnaz: Nazlı kimse
Feraye: Ay ışığı
Feray: Ayın en parlak hali
Fehime: Anlayışlı ve akıllı kimse
Farise: Atlı, süvari. anlayışlı kimse
Fazilet: Kişilerin ahlaklı ve iyi davranmasını sağlayan manevi kuvvet. Ahlak
Fatma: Hz. Muhammed'in (SAV) kızı. Soyu ve kendisi cehennemden uzaklaştırılmış olan
Fatoş: Fatma'nın değişik söyleneni
Fatmagül: Fatma ile gül isimlerinin birleşmesi ile elde edilen isim
Fadime: Fatma isminin farklı bir söyleniş türü
Fahire: İftihar edilen, övünülen, kıymetli, mükemmel, güzel
Fahriye: Karşılık beklemeden bir işin yapılması, bir tür şiir
Fatmanur: Fatma ismi ile nur isminin birleşmesinden elde edilen isim
Fadiş: Fatma adının değişik bir şekilde söylenen hali