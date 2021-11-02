F ile başlayan erkek isimleri nelerdir? F harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi F olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- François 2- Franco 3- Faye 4- Felix 5- Fess 6- Fisher 7- Frank 8- Fred

F Harfiyle Başlayan Erkek İsimleri

1- Furkan

2- Fuat

3- Faruk

4- Faik

5- Fazıl

6- Ferda

7- Fahri

8- Fatih

9- Fadıl

10- Feyyaz

F Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Furkan:

Genellikle Ali ve Mehmet isimleriyle birlikte kullanılan Furkan ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kuran'ı Kerim'de Nur Suresinden sonra gelen Furkan Suresi toplam 77 ayetten oluşur. Furkan ismi, Hak ile Batılı birbirinden ayırt eden, kalp gözü açık olan kimse demektir.

2- Fuat:

Ülkemizde yaklaşık 40 bin kişinin taşıdığı Fuat isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kalp, yürek, gönül

İkinci Anlamı: Bir sırrı kalbinin en derinliklerinde saklayan, sırdaş

3- Faruk:

Faruk ismi, Hz. Ebubekir'den sonra 2. halife olan Hz. Ömer'in lakaplarından biridir. Fark kelimesinden türeyen Faruk ismi, iyi ile kötüyü, yalan ile gerçeği ayırt eden ve ona göre hükmeden kişi demektir.

4- Faik:

Türkiye'de yaklaşık 7 bin kişinin kullandığı Faik ismi, düşmanlarını alt eden, yenilmez ve üstün anlamına gelir.

5- Fazıl:

''Fazıl'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Fazıl isminin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Koruyan, gözeten, destek çıkan, yardım eden

İkinci Anlamı: Fazilet ve marifet sahibi, davranışları ve sözleriyle etrafındakilere örnek olan

6- Ferda:

Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Ferda, gelecek anlamına gelir.

7- Fahri:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan fahri, hem onurlu hem de kültürlü ve seçkin manasına gelir.

8- Fatih:

250 binden fazla kişinin taşıdığı Fatih ismi, en popüler 20 erkek isminden biridir. Fatih adının iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kilitli kapıları açan, gittiği her yere ferahlık getiren

İkinci Anlamı: Fetheden

9- Fadıl:

Fadıl ismi feraset sahibi, anlayışlı ve kültürlü anlamına gelir.

10- Feyyaz:

Feyyaz isminin ilk anlamı feyz alandır. Bu isim aynı zamanda faydalı ve yardımcı manasına da gelir.