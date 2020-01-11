Eylül isminin anlamı nedir? Eylül ne demek?

Eylül isminin anlamı, sonbaharın ilk ayı olarak bilinmektedir. Arapça kökenli olan Eylül ismi un kız hem de erkek bebekler için kullanılabilir. Yılın dokuzuncu ayı anlamı yanında, ibadet edilen anlamına geldiğini bildiren kaynaklarda bulunmaktadır. Eylül ismi genellikle tek başına kullanılsa da ikinci bir isimle birlikte de kullanılabilmektedir.

Eylül Ne Demek?

Eylül Türk Dil Kurumu sözlüğünde yılın dokuzuncu ayı olarak tanımlanmaktadır. Yine TDK isim sözlüğünde de yılın dokuzuncu ayı olarak açıklanmaktadır. Sonbaharın ilk yılın dokuzuncu ayı anlamları ile hem kız bebeklere hem de erkek bebeklere verilen bir isimdir.

Eylül İsminin Özellikleri Nelerdir?

Duygusal ve sakin kişiliği ile tanınmaktadır. Duygusallığı hayatının her alanında etkili olmaktadır. İşlerini yavaş yavaş garantiye alarak yapmaktadır. El becerisi gelişmiştir ve oldukça yeteneklidir. Yetenekleri sanatsal faaliyetlerde başarılı olmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca geçmişi unutmayan kinci yapısı bulunmaktadır. Güçlü ve sağlam karakteri oldukça baskındır.

Eylül ismi Kur'anda geçmeyen isimlerdendir. Ancak konulması sakıncalı isimler arasında da yer almamaktadır.