Evdeki böceklerden nasıl kurtulurum? Böcekler neyin kokusuna gelmez, böcekleri temizlemeye ne iyi gelir?

Böcekler özellikle ıslak alanlarda daha fazla yaşayan canlılardır. Aynı zamanda kullanılmayan eşyalar, eski kıyafetler, kutular, koliler, oyuncaklar ve daha pek çok işe yaramayan malzemelerin bulunduğu alanlarda böceklerin daha iyi yaşadığı belirtilmektedir.

Evdeki Böceklerden Nasıl Kurtulurum?

Evdeki böcekler genellikle evin temiz olmayan yerlerinde yaşamaktadırlar. Evin herhangi bir köşesine dökülen ufak bir kırıntı bile böceklerin uzun süre yaşamasını sağlamaktadır. Evde bulunan böcekleri ortadan kaldırmak için yapılacak bir takım şeyler bulunmaktadır. Bunların başında da kimyasal içerikli böcek öldüren ilaçların böceklerin çıktıkları yerlere sıkılması gelmektedir Gelişen teknoloji sayesinde güçlü ve kokusuz olan ilaçlar mevcut olmaktadır.

Eğer evde her gün böcek görülüyorsa mutlaka evin ilaçlama yapılması gerekmektedir. Ara sıra böcek görülen bir evde haşerelerden kurtulmak için doğal olan yöntemlere de başvurulmaktadır. Bunların başında böceklerin çıkış yerlerine ve hareket noktalarına salatalık kabuğu koyma, limon koyma, tarçın serpme ve kahve yakma gibi pek çok yöntem bulunmaktadır.

Böcekler Neyin Kokusuna Gelmez, Böcekleri Temizlemeye Ne İyi Gelir?

Böceklerin olduğu bir ortamda sağlıklı olunması beklenmediği gibi hastalıklara da yakalanmak da mümkün olmaktadır. Böceklerin olduğu bir evde açıkta hiç bir yiyecek ve içeceğin bulunmaması gerekmektedir. Böceklerden kurtulmanın yöntemleri şu şekilde ifade edilmektedir:

- Böceklerden biri olan karıncalardan portakal ve limon yağı ile kurtulmak mümkün olmaktadır.

- Gümüş adı verilen böceklerden sedir kokusu ile sulu bir karışım hazırlanarak kurtulmak mümkün olmaktadır.

- Örümcekler evlerin her yerlerine ağ yaparak sağlıksız bir ortamın oluşmasına katkıda bulunan böcek türlerinden olmaktadırlar. Bu böceklerden kurtulmak için nane bitkisi ve bu bitkiden hazırlanmış olan esanslar gelmektedir.

- Hamamböcekleri böcekler arasında hızlı bir şekilde üreyerek evin her tarafına dağılan böceklerden biri olmaktadır. Bu böceklerden ev temizliğine çok dikkat ederek kurtulmak mümkün olmaktadır.

- Sivrisineklerde zararlı olan haşerelerin içinde değerlendirilmektedir. Sivrisineklerden kurtulmanın yolu ise evin içinde rüzgar oluşturmaktır. Böylece sineklerin evi terk etmesi mümkün olmaktadır.