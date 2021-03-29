Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Adım adım cilt bakım aşamaları

Cilt bakımı medikal bakım ve kozmetik bakım olmak üzere iki şekilde yapılır. Evinizde de kolaylıkla cilt bakımı yapabilirsiniz. Ancak en önemlisi cildinize uygun bakımı bulmaktır. Cilt bakımı yaparken alerji, sivilcelerin artışı ve kızarıklık gibi cilt problemleri oluşmaması açısından cilt doktoruna danışılması gerekir.

Evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Cilt bakımının en temel başlangıcı cilt temizliğidir. Her sabah ve akşam cildin doğal dokusuna zarar vermeyecek kurutmayan bir yüz temizleme ürünü ile hafif bir masajla cildi hareketlendirerek temizlemek gerekir. Kirden, çevresel toksinlerden, yağdan arındırılan cilt çok daha sağlıklı olur. Yağlı ciltler için jel ya da köpük, kuru ciltler için nemlendiricili temizleme ürünü kullanılmalıdır.

Cildinizi peçete ile kurulayın

Cilt temizce yıkandıktan sonra havlu kullanılmamalı. Havlu yerine peçeteyle ıslaklığı alınan nemli cilde nemlendirici sürülmelidir. Bu en doğru yöntemdir.

Cilt bakımında tonik kullanmayı ihmal etmeyin

Cilt, uygun bir temizleyici ile temizlendikten sonra mutlaka tonik ile silinmesi gözenekleri arındırarak, siyah nokta oluşumunu engeller. Bunun için doğal gül suyu da kullanılabilir. Yağlı ciltler için kullanılan toniğin ciltteki yağ oranını azaltması, kuru ciltler için üretilen toniğin cildi nemlendirme ve hassas ciltlere özel toniğin de cildi rahatlatma etkisi olmalıdır. Bir kaşık limon suyunu bir çay kaşığı limonla karıştırıp hazırlanan doğal tonikle de cildinizdeki toksinleri kolayca arındırabilirsiniz.

Peeling ile tazelenin

Akne izleri, hamilelik ya da güneş lekeleri gibi sorunları gidermek için cilde peeling yapılabilir. Evde bulunan pek çok malzeme ile yapılabilen peeling işlemi cildi ölü hücrelerden arındıracak ve cildi temizleyecektir.

Evde peeling nasıl yapılır?

Eğer herhangi bir cilt sorunu yaşamıyorsanız, evde kolayca kendi peeling’inizi yapıp uygulayabilirsiniz. Bunun için; bir cay kaşığı karbonatı bir yemek kaşığı yoğurt ile karıştırarak yüzünüzde iki haftada bir uygulamanız ölü hücreler ve siyah noktaları arındırmak için faydalı olur.

Güneş koruyucuları yaz kış kullanın

Yüzümüz için güneş koruyucular günlük bakımında vazgeçilmez olmalıdır. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucuları sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.

Cildinize uygun nemlendiricileri seçin

Cildin esnekliğini kazanması için sabah akşam olmak üzere her gün nemlendirilmelidir. Kuru ciltler için; hodan tohumu yağı, çuha çiçeği yağı, çörek otu yağı ve badem yağı ihtiyaç duyulan nemi sağlar. Yağlı ciltlerde su bazlı kremler önerilir. Aloe vera yağlı ciltleri rahatlatır ihtiyaç duyduğu nem karşılanır. Haftada bir yapılan elma ve salatalık maskesi ile yağlanma azaltılarak nem dengesi sağlanabilir. Kuru bir cilde sahip olanlar ise haftada bir gün yapacakları muzlu zeytin yağı maskesiyle ciltlerini tazeleyebilirler.

Kuruyan cilde zeytinyağı doğal ve iyi gelen şeylerden bir tanesidir. Ancak cildi akneli ve yağlı olanların bunu yapmaması gerekir.