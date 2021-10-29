Eski Türk Kadın İsimleri - Eski Türklerde Savaşçı, Güçlü Ve Hükümdar Olan Kadınların İsimleri İle Anlamları

Çok eski bir tarihe sahip olan Türklerin, Tomris, Bilge gibi pek çok eski Türk kadın isimleri güçlü, savaşçı ve kahraman özellikleri ile dikkat çekmektedirler.

Eski Türk Kadın İsimleri

Türklerin Orta Asya'dan çıkarak tüm dünyaya yayıldıkları tarih kaynaklarından ve arkeolojik çalışmalardan anlaşılmaktadır. Anne ve babalar son yıllarda çocuklarına eski Türk kadın isimleri vermeyi düşünmektedirler.

Gerçekten de bir insanın yaşam boyunca ismi, en önemli ve belirleyici özelliği olmaktadır. Bilinçli ebeveynler bunu bildikleri için uzun süre araştırma sonrasında çocuklarına verecekleri ismi belirlemektedirler. Anaokulundan yaşlılığına kadar kişi kendisine verilen ismi kullanmakta ve bu isimle anılmaktadır. Çocuklara isim koymak bu yönden bakıldığında ciddi bir konudur.

Yaygın bir biçimde kız çocuklarına eski Türk kadın isimleri koymak isteyen anne ve babalar bu isimlerin anlamlarını merak etmektedirler. Eski Türk kadın isimlerinin tarihi yönünü ve özelliklerini araştırmaktadırlar.

Günümüzde "Abike" ya da "Aça" gibi isimlerin kız çocuklarında sıklıkla kullanıldığını görmek olanaklıdır. Yüksek gönüllü şeklinde bir anlamı olan Abike ismi, elbette çok anlamlıdır. Aça isminin anlamı ise "toplumda saygı gören kişi, analık derecesinde saygıya değer kadın, hanım" gibi son derce derin mana içermektedir.

Eski Türklerde Savaşçı, Güçlü ve Hükümdar Olan Kadınların İsimleri ve Anlamları

Günümüzde anne babaların çocuklara isim seçerken her ne kadar Arapça, Farsça ve hatta İngilizce kökenli ya da doğrudan bu dillerde var olan isimleri tercih etseler de son zamanlarda özellikle tarihe yöneldikleri gözlemlenmektedir. Eski Türklerde kadınlara verilen isimlerin derin, güzel ve enerjisi yüksek manaları bu isimlere ilgiyi artırmaktadır.

Eski günlerde kadının toplumdaki saygınlığı çok yüksek olduğu için kadınlara verilen isimlerin manalarının da bu çerçevede olduğu görülmektedir. Eski Türk toplumlarında kadın ve erkek eşittir. Kadının toplumdaki yeri çok önemlidir. Kadın, saygı duyulan ve erkeği ile eşit seviyede bulunan bir ferttir. Hatta kadının haklarının daha bir titizlikle korunduğu görülmektedir. Toplumsal yaşamın her alanında olan kadın, hükümdar olmakta, savaşta yurdunu savunmakta ve her alanda söz sahibi olmaktadır. Bazı örnek Türk kadın isimlerine ve anlamlarına bakıldığında bunu apaçık görmek olanaklıdır:

Asena: Eski Türklerde güç, savaş ve iktidarla eş anlamlı olan bu ismin anlamı ise "efsanevi dişi kurdun adıdır, ayrıca yakınlık duyulan ve yakınlık" manasını içermektedir.

Begüm: Çok tercih edilen bu ismin anlamı şöyledir. Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, hanımefendi manasındadır.

Tomris, efsanevi kadın hükümdarın adıdır. Anlamı ise "demir sesi veya demir ucu"dur

Umay: Yaygın kullanımda olan bu ismin anlamı "koruyucu"dur. Fakat esas özelliği eski Türk tanrıçalarından olmasıdır.

Acunay: Bu ismin manası "güzel, dünya güzeli" biçimindedir.

Adberilgen: Bu ismin anlamı" adına layık ve ününü hak eden kişi" biçimindedir.

Alkım: Kızlara son zamanlarda çok sıkça verilen bu ismin manası "gerdan, gökkuşağı"