Esat İsminin Anlamı Nedir? Esat Ne Demek? Esat Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Esat ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Sadece erkek çocukları için kullanılan Esat isminin anlamı çok mutlu şeklindedir.

Esat İsminin Anlamı Nedir? Esat Ne Demek?

Türkiye’de Esat ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 75 bin civarındadır. Esat isminin rengi mavidir. Esat ismi çok mutlu ve çok mesut demektir.

Esat İsminin Özellikleri

Hayatı hızlı yaşamayı sever ve tek başına kaldığında geçmişi düşünmekten hoşlanır. Yardıma ihtiyacı olan herkese yetişmek için çaba gösterir. İş hayatında aktif olmayı ve aşk hayatında da daha çekimser kalmayı tercih eder.

Esat İsminin Analizi

Esat ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

S: Hayal kurmayı çok sever hayalperest bir kişiliği vardır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

T: Hayatı hızlı yaşamayı sever ancak duygularını dışa vurmakta zorlanır.

Esat Adının Kökeni

Esat adının kökeni Türkçedir.

Esat İsminin Yanın Yakışan İsimler

Esat isminin yanına yakışan kız isimleri; Esame, Esma.

Esat isminin yanına yakışan erkek isimleri; Esad, Esalettin.

Esat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.