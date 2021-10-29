Ermeni İsimleri 2021 - Kadın Ve Erkek İçin Güzel, Anlamlı Ve Farklı Ermenice İsimler İle Anlamları

Kardashian gibi birçok Ermeni soyadının 'ian' ile bitmektedir. Bunun nedeni, 'ian'ın sahip olma veya ait olma anlamına gelmesidir.

Ermeni İsimleri 2021

Bir Ermeni ismi gerçekten popüler olabilir, bazıları eski Tanrılar ve Tanrıçalara atıfta bulunurken, bazıları farklı ülkelerden alınma isimlerdir. Bir Ermeni isminin birçok boyutu olabilir ve çoğu zaman anlamları yer, İncil'deki kadın isimleri, İncil'deki erkek isimleri, erkek ve kız çocukları için aristokrat Ermeni isimleri ve kişilik özellikleri ile ilişkilendirilir.

Kadın ve Erkek İçin Güzel Ermenice İsimler İle Anlamları

Kadın isimleri

Yranig: Ermeni kökenli bu eşsiz isim 'kutsanmış' anlamına gelir. Oldukça nadir bir isimdir ve küçük prensesiniz için mükemmel olabilir!

Ohanna: İbranice veya Ermeni kökenli bu isim, 'Tanrı'nın lütuf hediyesi' anlamına gelir.

Ani: Ani'nin 'güzel melek kız', 'zarafet', 'iyilik' ve 'savaşçı' gibi çeşitli anlamları vardır. Bu isim Slav kökenlidir ve aynı zamanda Ermenistan'ın ortaçağ başkentinin adıdır. Şu anda bu şehir Ermeni sınırlarının dışındadır.

Dikranuhi: Bu popüler isim 'kraliçe' anlamına gelir. Oklu bir savaşçının adı ve bir Ermeni imparatorunun adı olan Dikran adının kadınsı versiyonu olabilir.

Jemma: Ermeni kökenli olan bu isim 'küçük güvercin', 'değerli taş' veya 'güvercin' anlamlarına gelmektedir. İtalyanca varyasyonu Gemma'dır ve Gemma 'mücevher' veya 'mücevher' anlamına gelir.

Erkek isimleri;

Arpiar: Hava durumunu temsil eden veya hava ile ilgili bir isim arayan ebeveynler bu ismi seçebilirler. Arpiar 'güneşli' demektir.

Barkev: Bu isim Ermeni kökenlidir ve 'hediye' anlamına gelir.

Carnig: İskoç kökenli ve 'küçük kuzu' anlamına gelen seçkin Carnegie adından türetilmiştir.

Takvor: Ermeni kökenli bu isim Hıristiyanlar arasında yaygındır. 'Tacı takması kaderinde olan kişi' anlamına gelir.

Vah: Bu Ermeni adı 'güçlü', 'en iyi' veya 'kalkan' anlamına gelir.

Yervant: Yervante'nin bir çeşidi olan bu Ermeni ismi, Vahan kelimesinden gelir ve Farsça kökenlidir. 'Kral' veya 'hükümdar' anlamına gelir.

Kadın ve Erkek İçin Anlamlı Ermenice İsimler İle Anlamları

Kadın isimleri;

Akabe: Akabe, kızlar için geleneksel bir Ermeni adıdır ve 'denizin mücevheri' anlamına gelir. Popüler Galce adı Cordelia'nın bir çeşididir.

Elmas: Türkçe "Elmas ve Arapça Almas adından türetilen bu şık isim Türkçe kökenlidir ve 'kesilmemiş elmas' veya 'parlak' anlamına gelir. Bir kadının güzelliğini ifade etmek için kullanılır.

Gayane: Kızlar için kullanılan bu eski Ermeni ismi, şimdiki Eçmiadzin şehrinde şehit olan Gayane adlı bir azize atıfta bulunur. Gayane kilisesi ona adanmıştır.

Vartanuş: Ermenicede Vart 'gül', anuş ise 'tatlı' anlamına gelir. Bu nedenle Vartanuş, 'gül kadar tatlı' veya 'gül bakire' anlamına gelir.

Kinevart: Bu Ermenice kız ismi, bir hanımın güzelliğine atıfta bulunan 'şarap rengi gül' anlamına gelir.

Maral: Türkçe kökenli bu isim 'dişi geyik', 'doe' veya 'Hazar kızıl geyiği' anlamına gelir. Bu isim aynı zamanda İran'da 'güzel' veya 'güzel' anlamına gelir.

Erkek isimleri;

Faruk: İran kökenli olan bu isim Ermenistan, İran ve Pakistan'da popülerdir. 'Mutlu' veya 'şanslı' anlamına gelir.

Garen: Bu ortak isim Ermeni ve Fransız kökenlidir. 'Koruyucu' anlamına gelir ve Garegin adının kısaltılmış halidir.

Hovan: 'Tanrı'nın armağanı' veya 'Yuhanna'nın Şekli' anlamına gelir ve Ermeni kökenli bir isimdir.

Kaloş: Hıristiyanlar arasında popüler olan Kaloosh, 'Pentecost' veya 'kutsanmış bir olay' anlamına gelen benzersiz bir isimdir.

Mihr: Mihr, cennetin ışığının Ermeni diyetinin adıdır. Eski Ermeni mitolojisine göre Mihr, Güneş tanrısının da adıdır.

Razmik: Bu nadir Ermeni ismi, 'savaşçı', 'savunucu' veya 'savaşçı' anlamına gelir.

Kadın ve Erkek İçin Farklı Ermenice İsimler İle Anlamları

Kadın isimleri;

Bercuhi: Ermeni kökenli bu alışılmadık isim, 'zarif derecede tatlı' veya 'zarif bayan' anlamına gelir.

Cohar: Bu Ermeni adı 'mücevher' veya 'mücevher' anlamına gelir.

Dalita: Kızların bu Ermenice adı 'bakire' veya 'saf' anlamına gelir.

Franziska: Latince kökenli bu Ermeni adı 'özgür' anlamına gelir. Franzi bu isim için harika bir takma addır.

Nar: Nar, Ermeni kökenli bir Hristiyan ismidir. Savaş kelimesinden türemiştir, 'ateş' veya 'nar' anlamına gelir.

Şuşanik: Ermeni mitolojisinde ve şiirinde yaygın olarak kullanılan bu isim Şuşan'ın bir çeşididir ve 'bir çiçeğin adı' anlamına gelir.

Erkek isimleri;

Alex: Bu unisex adın kökleri Ermeni, Yunan ve Rus kültürlerinde bulunur ve 'insanlığın koruyucusu' anlamına gelir.

Daron: Bu isim Ermeni kökenlidir ve Daron 'büyük' anlamına gelir. Farsça veya Kürtçe anlamı 'kalbin hisleri'dir.

Emin: Bu isim Ermenistan, Türkiye ve diğer birçok ülkede oldukça popüler. Arapça'da bu isim 'güvenilir', Türkçe'de 'dürüst' anlamına gelir.

Nayiri: Nayiri, Ermeni kökenli bir unisex isimdir. Kanyonlar ve nehirler ülkesi anlamına gelir. Aynı zamanda antik Urartu krallığının alternatif adıydı.

Lernig: Ermeni dilinden türetilmiştir ve Lernig adı 'küçük dağ' anlamına gelir.

Sevag: Ermeni kökenli bu yaygın isim 'kara göz' anlamına gelir. "Siyah" anlamına gelen sev ve "göz" anlamına gelen ag olmak üzere iki kelimeden oluşur.