Gebelik için en verimli olan haftaların yanında herhangi bir gebelik riski taşımadığını düşünen ancak regl dönemini geçirmiş olan kadınlar için hamile olup olmadığını öğrenmek için beklemek zorunda kalmak zorlu bir süreçtir. Bunun için öncelikle evde hamilelik (gebelik) testi yapmayı tercih eden kadınlarda erken gebelik testi en çok kullanılan metotlardan birisi olarak karşımızda durmaktadır. Peki, erken gebelik testi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte erken gebelik testi ile ilgili merak edilenler…

Erken gebelik testi nedir?

Erken gebelik testi, evde yapılan hamilelik testlerinden birisidir. Normal gebelik testlerini yapmak için adetin gecikmesini beklemek gerekir. Ancak pek çok kadın için bu dönemlerde geçen her dakika çok önemlidir. Erken gebelik testi, gebeliği daha erken tespit edebildiğinden çoğunlukla tercih edilir. Çünkü erken gebelik testi, gebeliği tahmini adet kanaması gününden 5 gün öncesine kadar tespit edebilir.

Erken gebelik testi ne zaman yapılır?

Erken gebelik testinin doğru sonuç vermesi için öncelikle gebeliğin hangi zaman dilimlerinde oluşabileceğini bilmek gerekir. Düzenli bir adet döngüsüne sahip bir kadının (yaklaşık 28 gün), son adetinin ilk gününden itibaren saymaya başlandığında ortalama 14. gün yumurtlaması gerekir. Erken gebelik testleri, marka çeşidine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak yumurtlamadan 7-10 gün sonrasında gebeliği tespit edebilirler. Hatta 4 gün öncesine kadar tahmin edebildiğini iddia eden gebelik testi markaları da vardır. Yine de sonuç ne olursa olsun testi iki gün sonra tekrarlamak mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Erken gebelik testi nasıl yapılır?

Erken gebelik testi için en doğru sonucu alabilmek için;