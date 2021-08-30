Erken gebelik testi ne zaman ve nasıl yapılır?
Hamile olup olmadığını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde öğrenmek isteyen kadınlar tarafından erken gebelik testi ne zaman ve nasıl yapılır konuları sıklıkla araştırılıyor. Evde yapılan hamilelik (gebelik) testlerinden biri olan bu test, daha hızlı bir şekilde hamilelik riskini kesin bir sonuca ulaştırıyor. Peki erken gebelik testi ne zaman yapılır? İşte, erken gebelik testinin nasıl yapıldığına dair detaylar…
Gebelik için en verimli olan haftaların yanında herhangi bir gebelik riski taşımadığını düşünen ancak regl dönemini geçirmiş olan kadınlar için hamile olup olmadığını öğrenmek için beklemek zorunda kalmak zorlu bir süreçtir. Bunun için öncelikle evde hamilelik (gebelik) testi yapmayı tercih eden kadınlarda erken gebelik testi en çok kullanılan metotlardan birisi olarak karşımızda durmaktadır. Peki, erken gebelik testi ne zaman ve nasıl yapılır? İşte erken gebelik testi ile ilgili merak edilenler…
Erken gebelik testi nedir?
Erken gebelik testi, evde yapılan hamilelik testlerinden birisidir. Normal gebelik testlerini yapmak için adetin gecikmesini beklemek gerekir. Ancak pek çok kadın için bu dönemlerde geçen her dakika çok önemlidir. Erken gebelik testi, gebeliği daha erken tespit edebildiğinden çoğunlukla tercih edilir. Çünkü erken gebelik testi, gebeliği tahmini adet kanaması gününden 5 gün öncesine kadar tespit edebilir.
Erken gebelik testi ne zaman yapılır?
Erken gebelik testinin doğru sonuç vermesi için öncelikle gebeliğin hangi zaman dilimlerinde oluşabileceğini bilmek gerekir. Düzenli bir adet döngüsüne sahip bir kadının (yaklaşık 28 gün), son adetinin ilk gününden itibaren saymaya başlandığında ortalama 14. gün yumurtlaması gerekir. Erken gebelik testleri, marka çeşidine göre değişiklik gösterse de ortalama olarak yumurtlamadan 7-10 gün sonrasında gebeliği tespit edebilirler. Hatta 4 gün öncesine kadar tahmin edebildiğini iddia eden gebelik testi markaları da vardır. Yine de sonuç ne olursa olsun testi iki gün sonra tekrarlamak mantıklı bir yaklaşım olacaktır.
Erken gebelik testi nasıl yapılır?
Erken gebelik testi için en doğru sonucu alabilmek için;
- Almış olduğunuz testin son kullanma tarihinin geçmediğinden ve serin, kuru bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.
- Testi yapmadan önceki 3-4 saat içerisine fazla miktarda sıvı tüketmemeye özen gösterin.
- Testi, arka tarafında bulunan kullanma talimatına göre uygulayın.
- Gelen idrarın ilk kısmını akıtıp sonrasında numuneyi alın.
- Testin içerisinde bulunan kullanma talimatında belirtilen süre kadar bekleyip sonucu gözlemleyin.
- Eğer sonuç alanında tek çizgi varsa sonuç negatiftir. Ancak bu %100 gebe olmadığınız anlamına gelmez.
- Eğer çift çizgi görünüyorsa sonuç pozitif demektir. İkinci çizginin silik olması da pozitif anlamını taşır. Bu durumda daha tatmin edici bir sonuç için birkaç gün bekleyip testi yineleyebilirsiniz.
- Sonuç alanında hiç çizgi yoksa test geçersiz sayılır. Bu durumda en doğru sonuca ulaşmak için testi yeniden yapmanız gerekir.