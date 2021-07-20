Enise isminin anlamı nedir? Enise ne demek? Enise adının özellikleri, analizi ve kökeni

Enise ismi Arapça kökenli bir isimdir ve sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Enise isminin anlamı dost, sevgili ve arkadaş olarak geçmektedir.

Enise İsminin Anlamı Nedir? Enise Ne Demek?

Türkiye’de Enise ismine sahip kişi sayısı 78 bin civarındadır. Enise isminin rengi pembedir. Enise ismi dost, sevgili ve arkadaş demektir.

Enise İsminin Özellikleri

Sıcakkanlı ve oldukça samimi yapısı vardır. İnsanların arkadaşından konuşmayı sevmez ve aynı durumun kendisine de yapılmasından hoşlanmaz. Tam bir aşk insanıdır ve aşkına oldukça sadıktır. Kötü insanları çevresinde istemez ve sevdikleri için yaşar.

Enise İsminin Analizi

Enise ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

İ: Kırılgan ve oldukça duygusal bir yapısı vardır.

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

Enise Adının Kökeni

Enise adının kökeni Arapçadır.

Enise İsminin Yanına Yakışan İsimler

Enise isminin yanına yakışan kız isimleri; Anise, Hadise, Buse, Çise, Gülse, Nefise.

Enise isminin yanına yakışan erkek isimleri; Enis, Köse, Hamase, Ese.

Enise İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.