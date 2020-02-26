Ela isminin anlamı nedir? Ela ne demek?

Ela ismi, açık kahverengi göz rengi demektir. Bu renk gözler, bal rengine yakındır.

Ela İsminin Anlamı

Bal renginden kestane rengine doğru dönen gözler ela olarak adlandırılmaktadır. Ela renk göz, birçok şiirde dile getirilir. Şiirlerde ela renkli gözlere sahip olan güzellerden bahsedilmektedir. Özellikle halk şiirinde aşıklar, ela renkli gözler hakkında birçok şiir söylemektedir. Karacaoğlan'ın birçok şiirinde ela gözlerden bahsedilmektedir.

Halk edebiyatı geleneğinde önemli bir kavram olan ela gözler, bazı efsanevi anlatılara da girmiştir. Efsanelerde ela gözlü güzeller, mucizeler gösterir. İnsanlara yardım eden, cennetten gönderilen bazı varlıklar, ela gözlü olarak tasvir edilmektedir.

Ela Ne Demek?

Ela isminin analizinde bazı özellikler dikkat çekmektedir. Bu isim mükemmel bir güzelliği temsil etmektedir. İyi huy, nezaket ve zarafet bu ismin işaret ettiği kavramlardır. Çeşitli alanlarda sahip olunan kabiliyetler, ela isminin içerdiği değerlerdir. Bu isme sahip olan kimselerde sanatsal konulara karşı yetenek gözlemlenir.

Ela ismi duyarlı, nazik ve akıllı insanları temsil eder. Bu isim, insani konularda duyarlılığı, hassas bir ruhu temsil etmektedir. Ela adı, bazı yerlerde sanatsal ilhamı işaret eder.